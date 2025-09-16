Bari al lavoro in vista del Palermo: terza seduta settimanale verso la sfida del “Barbera”

Il Bari continua la sua marcia di avvicinamento alla sfida contro il Palermo di Pippo Inzaghi, in programma venerdì 19 settembre alle ore 21:00 allo stadio “Renzo Barbera”, anticipo della quarta giornata di Serie BKT.

Questa mattina la squadra biancorossa ha sostenuto la terza seduta settimanale: dopo un prologo in palestra dedicato all’attivazione muscolare, il gruppo si è spostato sull’Antistadio, dove il lavoro è stato incentrato su esercitazioni tattiche per lo sviluppo dell’azione offensiva e finalizzazioni a rete.

Il gruppo era al completo, con alcuni giocatori che hanno modulato i carichi di lavoro seguendo programmi personalizzati. Per domani è prevista una nuova sessione mattutina a porte chiuse. Lo ha comunicato ufficialmente il Bari, prossimo avversario del Palermo nella sfida del “Barbera”.