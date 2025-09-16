Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal rappresentante dell’A.I.A. Moreno Frigerio, ha reso note le decisioni relative alla terza giornata d’andata del campionato di Serie BKT (gare del 12-13-14 settembre 2025).
Le ammende ai club
Nessuna sanzione complessiva per l’utilizzo di materiale pirotecnico da parte dei tifosi di diverse società (tra cui Avellino, Bari, Catanzaro, Empoli, Juve Stabia, Modena, Padova, Pescara, Reggiana, Sampdoria e Venezia), ma non sono mancati provvedimenti mirati.
Pescara: ammenda di 4.000 euro per il lancio di due petardi sul terreno di gioco da parte dei propri sostenitori, con sanzione attenuata ai sensi dell’art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Frosinone: ammenda di 3.000 euro per responsabilità oggettiva, avendo ingiustificatamente ritardato l’inizio della gara di circa tre minuti.
Padova: ammenda di 3.000 euro per la medesima motivazione, relativo ritardo nel fischio d’inizio di circa tre minuti.
I calciatori sanzionati
Sul fronte disciplinare, diversi i provvedimenti nei confronti dei tesserati.
Per proteste nei confronti degli ufficiali di gara: prima ammonizione per Sebastiano Desplanches (Pescara) e Gabriele Parlanti (Carrarese).
Per comportamento scorretto nei confronti di un avversario: terza ammonizione per Antonio Barreca (Padova). Seconda ammonizione per Mattia Bani (Palermo), Tommaso Berti (Cesena), Gabriele Bracaglia (Frosinone), Fabio Depaoli (Sampdoria) e Gerard Yepes Laut (Empoli). Prima ammonizione per un lungo elenco di giocatori, tra cui Tommaso Augello (Palermo), Francesco Cassata (Spezia), Salvatore Elia (Empoli), Ridgeciano Haps (Venezia), Fabio Rispoli (Catanzaro), Cristian Shpendi (Cesena) e molti altri.
Per comportamento non regolamentare in campo: ammonizione, prima sanzione, per Gian Luca Di Chiara e Pietro Iemmello (Catanzaro), Luis Hasa (Carrarese), Rares Ilie (Empoli) e altri.
Gli allenatori
Provvedimenti anche per gli allenatori: prima ammonizione per Davide Dionigi (Reggiana) e Guido Pagliuca (Empoli).