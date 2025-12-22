Avellino-Palermo, tensioni nel dopo gara: rischio Daspo per alcuni tifosi

Attimi di tensione nel dopo gara di Avellino-Palermo, con il rischio concreto di provvedimenti di Daspo per alcuni tifosi coinvolti nei disordini. Al termine della sfida disputata sabato al Partenio-Lombardi, si è infatti sfiorato lo scontro tra supporter biancoverdi e rosanero, evitato solo grazie all’intervento delle forze dell’ordine. A ricostruire l’episodio è Katiuscia Guarino su Il Mattino di Avellino, che parla di una situazione rapidamente degenerata nei minuti successivi al triplice fischio.

Secondo quanto riportato da Katiuscia Guarino sulle colonne de Il Mattino di Avellino, una ventina di tifosi dell’Avellino avrebbe tentato di avvicinarsi al settore ospiti, trovando però il cordone della polizia a fare da cuscinetto. In quel frangente, alcuni facinorosi avrebbero iniziato a lanciare bottiglie all’indirizzo degli agenti, colpendone alcuni alle gambe. Fortunatamente non si sono registrati feriti, ma l’episodio è stato documentato dalle riprese video effettuate dalla Digos.

Momenti di tensione durati pochi minuti, poi rientrati grazie all’azione degli agenti. La vicenda è ora al vaglio degli investigatori di via Palatucci, impegnati nell’identificazione dei responsabili. Come riferisce ancora Katiuscia Guarino su Il Mattino di Avellino, sui social sono emerse anche testimonianze dirette di alcuni poliziotti presenti, che hanno raccontato di essersi sfilati le cinture nel tentativo di contenere la situazione.

Nel dettaglio, come spiegato da Katiuscia Guarino del Mattino di Avellino, al termine della gara un gruppo di circa duecento tifosi si era radunato nella zona di via De Gasperi per intonare cori a favore dei supporter colpiti da Daspo, una consuetudine che si ripete spesso sotto la sorveglianza delle forze dell’ordine. Da questo gruppo, però, una ventina di persone si sarebbe staccata cercando il contatto con i tifosi avversari, venendo immediatamente bloccata. Da lì il lancio di bottiglie contro gli agenti e l’intervento della Polizia Scientifica per riprese e rilievi utili all’identificazione.

Gli accertamenti sono tuttora in corso e non è escluso che già nelle prossime ore possano scattare denunce e provvedimenti di Daspo per i responsabili. L’azione, secondo quanto emerso, sarebbe stata organizzata esclusivamente dopo la fine della partita, con un primo raduno nella zona della piscina comunale, oltre piazzale degli Irpini. Nonostante l’episodio, la serata è stata complessivamente gestita senza particolari criticità.

Oltre novemila spettatori hanno assistito alla gara mantenendo un comportamento corretto, mentre i 478 tifosi del Palermo presenti allo stadio, giunti ad Avellino con pullman e mezzi privati, sono stati scortati in totale sicurezza. Il questore Pasquale Picone ha sottolineato il clima di collaborazione esistente con le tifoserie irpine, definendo «ottimo» il lavoro svolto dalla Digos. Quanto accaduto, conclude Katiuscia Guarino su Il Mattino di Avellino, rappresenta un episodio isolato che non rispecchia il comportamento abituale della tifoseria avellinese.