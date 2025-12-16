Il Mattino: “Avellino verso il Palermo. Favilli rivede il Partenio”

Sorridente ed emozionato come nel primo giorno di scuola, Andrea Favilli è tornato a respirare aria di spogliatoio biancoverde. Come racconta Marco Ingino su Il Mattino di Avellino, l’attaccante ha rimesso piede al Partenio Lombardi a quasi quattro mesi dall’intervento di resezione ossea calcaneare effettuato lo scorso 26 agosto a Roma.

Favilli ha calcato per la prima volta l’erba sintetica dello stadio di via Zoccolari dopo il lungo percorso di recupero seguito all’operazione resa necessaria dal morbo di Haglund, una patologia che lo costringeva a compensare il dolore con un’andatura scorretta. Secondo Il Mattino di Avellino firmato Marco Ingino, dopo il ritiro tra Rivisondoli e Montella e una lunga fase di riabilitazione in una clinica specializzata di Pisa, l’ex Juventus, Genoa, Verona, Ascoli e Bari è ora entrato nella fase decisiva della riatletizzazione.

Dal punto di vista medico Favilli potrebbe anche essere considerato abile e arruolabile, ma la prudenza resta la linea guida. Come spiega Marco Ingino su Il Mattino di Avellino, lo staff tecnico deciderà soltanto la prossima settimana se aggregarlo al gruppo in vista della trasferta di Bari oppure rinviare tutto al 10 gennaio, quando il campionato riprenderà al Partenio contro la Sampdoria. Nella seduta di ieri, Favilli ha svolto la prima parte dell’allenamento con la squadra e la seconda in palestra.

Il rientro dell’attaccante, attualmente fuori lista over, rappresenta più una prospettiva per il futuro che una soluzione immediata. Il rendimento offensivo dell’Avellino, infatti, resta in linea con la classifica: decimo posto a quota 20 punti. Come evidenzia ancora Il Mattino di Avellino a firma di Marco Ingino, i biancoverdi hanno segnato 18 reti, dodicesimo dato del campionato, con una distribuzione che vede nove gol provenire dagli attaccanti, quattro dai difensori, quattro dai centrocampisti e una autorete.

Nel dettaglio, Biasci guida il reparto con quattro centri, seguito da Russo, Insigne, Crespi e Lescano, mentre restano ancora a secco Tutino, Patierno e D’Andrea. Nonostante ciò, il dato offensivo colloca l’Avellino al nono posto per gol segnati dagli attaccanti, dietro squadre come Palermo, Frosinone, Monza e Venezia, segno di un reparto che produce ma fatica a trovare continuità.

Intanto, sul fronte biglietteria, da questo pomeriggio alle 15 scatterà la prevendita per la sfida di sabato contro il Palermo, con prelazione riservata agli aderenti al programma “Branco” e successiva vendita libera online. Spazio anche alla memoria recente: martedì 23 dicembre, alle 18.30, al Cinema Teatro Partenio sarà proiettata l’anteprima ufficiale del docufilm sulla promozione in Serie B dell’U.S. Avellino 1912, realizzato dalla Great White Films in collaborazione con il club e con il supporto della Provincia di Avellino.