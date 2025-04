Ancelotti: «Ho rifiutato la Nazionale italiana perchè voglio stare sul campo ogni giorno»

Dopo Ancelotti un altro italiano per il Real - ILovePalermoCalcio.com (Foto LaPresse)

In un’intervista concessa all’emittente svizzera RSI, il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha rilasciato un’intervista soffermandosi, anche, sul suo “no” detto alla Nazionale italiana:

«Ho detto rifiutato l’Italia perché non avevo voglia di…mi piace molto stare tutti i giorni al campo a preparare gli allenamenti, e la Nazionale mi sembrava un part time che mi faceva perdere un po’ di passione. Solo per questo».

Sul ritorno al Real Madrid Ancelotti: «Se sono rimasto sorpreso dinanzi alla chiamata dei Blancos? In realtà li ho chiamati io. L’anno prima li avevo sentiti per capire se avessero giocatori disponibili per noi, e all’Everton avevamo preso James Rodriguez. L’anno dopo sapevo che stavano cercando un allenatore e parlando con il direttore dissi che dovevano prenderne uno bravo».