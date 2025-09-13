Virtus Entella, Chiappella: «Troveremo un Mantova consolidato»

Alla vigilia del match contro il Mantova, in programma per domani alle 15:00, ha parlato in conferenza stampa l’allenatore della Virtus Entella Andrea Chiappella. Il mister ha parlato dell’avvicinamento alla partita e del prossimo avversario che i suoi giocatori andranno ad affrontare.

«Il percorso di queste due settimane di sosta per le Nazionali è stato abbastanza semplice, il primo obiettivo è stato quello di lavorare su noi stessi, per migliorarci e recuperare giocatori infortunati come Benali, elementi importante per noi, ma al tempo stesso siamo andati avanti nel lavoro anche per aiutare i ragazzi che sono arrivati gli ultimi giorni di mercato a entrare in sintonia e consolidare il gruppo. Tutti obiettivi raggiunti» ha dichiarato il mister dei liguri.

Chiappella si è poi soffermato sull’avversario di domani, il Mantova: «Troveremo un Mantova consolidato, che ha fatto della sua identità e dei suoi principi l’elemento cardine che gli ha permesso di raggiungere gli obiettivi. Sta continuando a puntare su quello, ovviamente, come tutti, con delle evoluzioni: sappiamo che tutte le gare sono difficili, starà a noi interpretarla al meglio possibile sapendo che abbiamo le qualità per fare male all’avversario». Ha poi continuato: «Abbiamo più opportunità, sulle quale lavoriamo anche per potenziare il reparto offensivo, ma la cosa che mi interessa è vedere una squadra sempre umile e compatta. Questa sarà la base su cui lavorare e creare le nostre partite»