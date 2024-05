Venezia-Palermo: aperta la prevendita per il settore ospiti. Le indicazioni per i tifosi rosanero

AVM/Actv informa che, venerdì 24 maggio 2024, in occasione della partita di Lega Serie B del Venezia FC in casa allo stadio P. L. Penzo contro il Palermo (ore 20:30), vengono introdotte le seguenti modifiche ed integrazioni ai servizi di trasporto pubblico:

SERVIZIO AUTOMOBILISTICO URBANO – dalle ore 18:00 alle ore 18:40 circa tutte le corse delle linee 2, 4L, 6, 6L e 7 in direzione Venezia, prima di raggiungere P.le Roma, vengono deviate per il Tronchetto, dove effettuano fermata in transito (attenzione approdo Tronchetto Mercato sospeso per lavori di manutenzione, la partenza dei mezzi dedicati avverrà presso Tronchetto principale a poca distanza dalle piazzole di arrivo degli autobus) – Vedi la mappa dell’area

Venezia-Palermo: aperta la prevendita per il settore ospiti

SERVIZIO DI NAVIGAZIONE – partenze alle ore 18:45 da Tronchetto “B” corsa diretta a Sant’Elena, inoltre le corse di linea 14 in partenza da P.ta Sabbioni alle 19:00 e 19:30 effettuano fermata straordinaria a Sant’Elena “D”. Programmati anche servizi di rinforzo da P.le Roma e Lido SME per Sant’Elena.

Dopo partita: partenza da S. Elena per Tronchetto alle 22:45 (arrivo previsto a Tronchetto alle 23:15); corse aggiuntive di rinforzo saranno organizzate per il deflusso da Sant’Elena verso piazzale Roma e Ferrovia. Inoltre, la corsa di linea 14 in partenza da S. Zaccaria Pietà direzione Lido SME delle 23:00 effettuerà fermata straordinaria a S. Elena “D”.

L’accesso ai servizi automobilistici e di navigazione di rinforzo per l’afflusso e il deflusso è consentito solo alla clientela con regolare titolo di viaggio. Per le corse di navigazione dedicate alla tifoseria locale e ospite da e per Sant’Elena, l’accesso è consentito a tutti i possessori di biglietto per la partita senza ulteriori costi.

Per la tifoseria ospite organizzata in possesso di biglietto di accesso alla curva ospiti con ticket integrato al servizio di trasporto pubblico, in arrivo con mezzi privati (autobus e autovetture), viene effettuato collegamento diretto PalaExpo (Ferraris Brentelle) – Stadio P. L. Penzo alle ore 18:00 in accordo con le Autorità di Pubblica Sicurezza – SCARICA LA MAPPA.

Si ricorda altresì che l’impianto di Tronchetto Mercato è sospeso per lavori di manutezione. Operativo da e per P.le Roma anche il People Mover.

Si invita la clientela ad utilizzare i servizi aggiuntivi organizzati per l’accesso allo stadio P. L. Penzo da PalaExpo (Ferrari Brentelle) e Tronchetto principale al fine di non gravare sul normale servizio di trasporto pubblico, dotandosi anticipatamente del relativo titolo di viaggio.

L’acquisto dei titoli di viaggio può essere fatto presso i rivenditori autorizzati e le biglietterie self-service, online su veneziaunica.it, tramite AVM Venezia Official App, su WhatsApp attraverso il servizio Chat&Go by muoversivenezia (anche last second) e a bordo dei mezzi di trasporto alle tariffe dedicate (nel servizio navigazione durante l’intera giornata, nel servizio automobilistico dalle ore 20.00 alle ore 7.00).