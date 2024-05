Il Gazzettino: “Venezia-Palermo, semifinale-bis: caccia al biglietto. Disponibili meno di mille posti”

L’edizione odierna de “Il Gazzettino” si sofferma sulla semifinale di ritorno tra Venezia e Palermo e la caccia al biglietto per il “Penzo”.

I tagliandi per i tifosi lagunari che vorranno spingere il Venezia in finale-playoff. Ieri sera la prevendita per la semifinale-bis di domani contro il Palermo (ore 20.30), aveva superato i 9mila posti occupati dei 10.149 a disposizione degli aficionados arancioneroverdi, con Curva Sud Groppello e Distinti Solesin esauriti da martedì e la Curva Nord Local al completo. Per quanto riguarda invece i 1001 posti della Curva Nord Ospiti, saranno in vendita da questa mattina (come deciso dai vari Gos e tavoli tecnici) solo, come sempre, fino alle ore 19 di oggi vigilia della partita.

Confermato il divieto di vendita ai residenti in provincia di Palermo in tutti i settori imposto dall’Osservatorio Nazionale, quindi solo i tifosi rosanero delle altre zone d’Italia potranno tifare rosanero a Sant’Elena nel settore ospiti. Si tratta quindi di un provvedimento più restrittivo rispetto a Venezia-Palermo del 26 settembre scorso, quando l’Osservatorio aveva sì ristretto la vendita alla sola Nord Ospiti e solo ai possessori della Supporters Card del Palermo FC, ma senza limitazioni dovuti alla residenza (nell’occasioni i palermitani furono 479).

Proprio al fine di “scoraggiare” l’acquisto negli altri settori del Penzo da parte dei tifosi di fede rosanero, il Venezia ha limitato la vendita online ai soli possessori della Venezia Fc Supporters Card, anche se ciò ha obbligato i non tesserati a recarsi agli sportelli “fisici” (Vfc Store e punti Vivaticket) con conseguenti lunghe code e attese. Sempre a proposito di tifosi, ieri una delegazione del club Alta Marea presieduto da Franco Vianello Moro ha premiato a Ca’ Venezia il bomber Joel Pohjanpalo, omaggiandolo con una statuetta in vetro di Murano che lo ritrae in divisa arancioneroverde. Nell’ottica dell’auspicabile qualificazione alla finale-promozione, domani sera ben cinque giocatori dovranno prestare attenzione a non farsi ammonire: al termine della regular season i cartellini si sono azzerati, quindi con il giallo di lunedì al Barbera sono già in

diffida Busio, Idzes, Candela, Bjarkason e Lella oltre a mister Vanoli. Squalificato per una giornata, invece, il preparatore atletico Giampiero Ascenzi che era stato allontanato dalla panchina “per avere, al 32′ del primo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale”. In casa Palermo in dubbio il portiere Desplanches, l’esterno

sinistro Lund e il centrocampista Coulibaly, mentre in difesa non recupera l’ex lagunare Ceccaroni.