Ma cosa abbiamo combinato? Alla Samp è esploso lo scandalo sindacale: è titolare fisso, ma guadagna meno di un ragazzino | Errore nel contratto

C’è delusione tra i tifosi della Sampdoria per la mancata promozione in Serie A. La società intanto deve risolvere un problema enorme

Ci si lecca ancora le ferite in casa Sampdoria. La sconfitta incassata nei playoff promozione contro il Palermo ha prodotto un clima di profonda delusione in tutto l’ambiente, tra i tifosi e soprattutto nei vertici della società. Club che tra l’altro deve risolvere a breve un problema nato da un cortocircuito contrattuale.

Una vicenda incresciosa, testimone delle difficoltà a cui sta andando incontro il club blucerchiato. Il giocatore vittima di un vero e proprio papocchio è Ronaldo Vieira, ventiseienne centrocampista inglese di origini africane che quest’anno è stato spesso utilizzato da Andrea Pirlo.

L’inizio di questa assurda vicenda risale al gennaio del 2023, quando Vieira viene ceduto al Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto da esercitare l’estate successiva. Diritto che il club del presidente Urbano Cairo aveva garantito di voler esercitare.

Alla luce del fatto che il contratto di Vieira con la Sampdoria scadeva a giugno 2024, è stato deciso di prolungare il suddetto accordo. Vieira ha dunque firmato con i blucerchiati una sorta di proforma per portare la nuova scadenza al 30 giugno del 2027.

Sampdoria, che disastro: l’affare Vieira è un clamoroso autogol

I tre anni in più previsti dalla nuova intesa prevedevano però una cifra quasi insignificante pari a circa 100.000 euro che corrisponde in sostanza al minimo sindacale. Questo perché tutti, dirigenti della Samp e gli stessi agenti del giocatore, erano certi che tale accordo non sarebbe mai entrato in vigore.

In realtà a causa di un infortunio rimediato a febbraio il centrocampista anglo-africano non è mai sceso in campo con la maglia del Torino tanto che Cairo a fine stagione ha deciso di non esercitare l’opzione del riscatto a titolo definitivo.

Sampdoria, il contratto di Vieira va adeguato: la decisione dei dirigenti

Vieira a quel punto è rimasto a Genova, Pirlo lo ha impiegato spesso e avrebbe ricevuto ampie rassicurazioni dai vertici societari in merito al legittimo adeguamento dell’ingaggio. Le promesse avanzate da Radrizzani e dal presidente Manfredi però non hanno finora avuto un seguito.

Di recente il management della Samp ha garantito ai procuratori del centrocampista che tutto sarà risolto a breve. Nel frattempo però Vieira dal prossimo 1 luglio percepirà il minimo sindacale. Una vicenda davvero surreale.