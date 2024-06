Lotta salvezza? Io me ne vado in Arabia Saudita: riparte la fuga dalla Serie A | Milinkovic Savic lo sta convincendo

Con il ritorno del calciomercato c’è attesa per la nuova ondata di maxi offerte provenienti dall’Arabia Saudita. A breve può succedere di tutto

Esattamente un anno fa, proprio di questi tempi, dall’Arabia Saudita ha avuto inizio una massiccia campagna di reclutamento che ha portato alcuni dei migliori calciatori del Vecchio Continente a trasferirsi dalle parti di Riad.

I club della Saudi Pro League, foraggiati dalle risorse illimitate dei fondi sovrani, hanno fatto incetta di giocatori di primissima fascia che militavano nei principali campionati europei. Anche la Serie A è stato oggetto di grande attenzione, come dimostrano le tante operazioni di mercato andate a buon fine.

Brozovic, Ibanez e soprattutto Sergej Milinkovic-Savic hanno lasciato l’Italia attratti da offerte multimilionarie e ora da qui alla fine di agosto altri pezzi da novanta potrebbero seguire un percorso analogo.

Difficile stabilire se anche questa sarà un’estate all’insegna del fuggi fuggi in direzione Arabia Saudita, ma è certo che molti club sauditi si faranno sotto con proposte quasi irrinunciabili. A cominciare magari da un portiere che in Serie A ha fatto la sua figura e che ora è tentato da una proposta over size.

Lotta salvezza addio, il portiere se ne va in Arabia Saudita: offerta pazzesca

L’incastro parte in realtà dal Torino che starebbe trattando Maduka Okoye, venticinquenne portiere tedesco di origini nigeriane che nella seconda metà di questo campionato si è messo particolarmente in luce con la maglia dell’Udinese.

Okoye ha tolto il posto da titolare a Silvestri che ha finito per essere relegato in panchina. Gli uomini mercato granata, coordinati dal direttore tecnico Davide Vagnati, lo hanno messo in cima alla lista dei prossimi obiettivi di mercato. La richiesta dei friulani pari a circa 12 milioni di euro ha spaventato Urbano Cairo che però non si è arreso.

Arabia Saudita, dopo Sergej Milinkovic-Savic vuole anche il fratello: le ultime sulla trattativa

Il patron del Torino confida proprio nei club sauditi, magari proprio in quell’Al-Hilal in cui gioca Sergej Milinkovic-Savic e che è in cerca di un portiere affidabile. L’ex centrocampista della Lazio avrebbe consigliato i dirigenti del suo club di acquistare quanto prima il fratello Vanja.

Di qui il possibile arrivo di un’offerta sia a lui che al Torino che potrebbe sbloccare indirettamente la trattativa con l’Udinese per Okoye. Per ora non v’è ancora nulla di concreto, ma tutto può cambiare molto rapidamente.