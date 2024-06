Ibrahimovic lo chiama dopo la conferenza: mettiamo questa firma? | Il primo colpo per Fonseca

Ibrahimovic in conferenza nel presentare il nuovo allenatore ha fatto il suo nome. Arriva il primo colpo per Fonseca.

E’ stata una conferenza lunga ed estenuante per Zlatan Ibrahimovic, quella di presentazione del nuovo allenatore. Dopo mesi di silenzio la dirigenza RedBird, con il braccio destro di Gerry Cardinale, ha finalmente rotto gli indugi e si è mostrata con il suo volto più riconoscibile alla stampa, facendo il punto di tutte le future mosse e anche presentando ufficialmente il nuovo allenatore che sarà Fonseca. Lo ha fatto non dimenticando ovviamente di salutare Stefano Pioli.

Adesso, colmata la prima casella ufficiale dopo l’addio di Pioli, il club dovrà muoversi sul mercato per dare all’ex Roma una squadra competitiva che sia in grado tramite i giovani di tornare a lottare per i titoli più importanti. Lo ha detto lo stesso Zlatan, spesso stuzzicato dai giornalisti sul mercato in entrata viste le tanti voci riguardanti soprattutto il sostituto di Giroud per il prossimo anno.

Ibra è stato piuttosto schietto, rispondendo a tutti i presenti e alle domande anche più spinose, lasciandosi scappare anche qualche nome.

Ibra annuncia il primo attaccante

Tantissime le domande su Zirkzee in conferenza lo scorso sabato per Ibrahimovic. Arriva, non arriva, lo dirà il tempo, ma che il Milan lo segua questo ormai non è certo un segreto. Servirà ancora tanto lavoro per trattare con il suo entourage, ma intanto a detta di Zlatan, pare che il Milan l’attaccante ce l’abbia già in casa.

In attesa di trovare la quadra per portare a Milanello il sostituto di Giroud, e non sarà facile, Ibrahimovic in conferenza ha infatti ricordato – un po’ a sorpresa – Jovic. “Stiamo cercando un attaccante, c’è anche Jovic”. Parole di stima che legano ancora l’ex viola al Milan, e che fanno intendere che il giocatore rientri nei piani anche per il prossimo anno.

Jovic pronto a restare

Con 23 presenze, 6 gol in campionato, Jovic sembra essersi meritato la riconferma anche per il prossimo anno. In attesa del colpo a effetto per il ruolo del centravanti, il Milan sembra intenzionato a tenersi stretto l’ex viola, che sembra ormai una sicurezza per il ruolo di subentrato.

Jovic infatti ha spesso affermato di volere rimanere in rossonero, e arrivato all’ultimo giorno di mercato nel 2023 per sostituire Giroud, adesso con un anno di esperienza alle spalle potrebbe diventare ancora più decisivo. Questo considerando le numerose gare che attendo il Milan per tutta la stagione. Le parole di Ibra di ieri avranno sicuramente fatto piacere all’attaccante.