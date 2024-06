Si, molto volentieri: De Ligt fa le valigie e dopo Euro 2024 torna in Serie A | Al centro del progetto

De Ligt pronto a dire addio al Bayern Monaco e a trasferirsi nuovamente in Serie A: l’olandese gradisce la destinazione.

Ore di grande tensione ed eccitazione per tutti i calciatori europei convocati dalle proprie nazionali. L’Europeo sta entrando nel vivo e uno dei protagonisti di questa edizione è sicuramente De Ligt. L’ex Juve cerca riscatto con la maglia degli orange, nonostante con il Bayern Monaco le cose non siano andate negli ultimi tempi proprio come ci si aspettava.

Il difensore infatti, che ha detto addio alla Juventus nell’estate del 2022, a 24 anni sembra ormai un giocatore quasi dimenticato ma solo perché ha iniziato a brillare da giovanissimo. Sicuramente l’ex Ajax è alla ricerca di riscatto, dopo il caos della gestione Tuchel di questa ultima gestione. E la Serie A per lui potrebbe rappresentare una validissima alternativa.

Tornare in Italia non sembra impossibile e ci sono tante big in questo momento sul difensore olandese. Dopo gli Europei infatti potrebbe partire l’assalto per De Ligt, il quale non vedrebbe l’ora di ricominciare in un’altra realtà da protagonista e da titolare.

De Ligt: tentazione Serie A

Con 22 presenze in campionato (e anche due reti messe a segno) De Ligt non ha certo affrontato la sua stagione migliore. Non lo è stata positiva nemmeno per il Bayern Monaco, che dopo avere fortunosamente vinto la Bundesliga nel 2023 si è arreso quest’anno prima al Bayer Leverkusen in Germania e poi al Real Madrid in Europa.

Vincent Kompany non si è ancora espresso sul suo coinvolgimento nel progetto, ma è certo che l’olandese non vuole trascorrere un altro freddo inverno in panchina a Monaco. Ecco perché la Serie A e una maglia da titolare in un top club lo attirerebbero molto, e su di lui potrebbero piombare la sua ex squadra, la Juventus, e il Milan.

Milan sulle tracce di De Ligt

Con il Milan alla ricerca di un difensore e la Juventus con un Bremer in partenza, De Ligt sarebbe tentato in queste settimane da un clamoroso ritorno in Serie A. I rossoneri infatti cercano un totem in difesa, che l’anno scorso ha parecchio traballato, mentre la Juventus in caso di addio del brasiliano si ritroverebbero alla ricerca di un altro pilastro.

La valutazione dell’olandese però rimane molto alta, sui 60 milioni, ma la volontà di lasciare Monaco da parte del giocatore potrebbe fare la differenza in un’eventuale trattativa.