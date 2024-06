Tuttosport: “Il Pisa stringe per Inzaghi. A Cosenza scoppia il caso Tutino, tutte le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulle trattative del giorno in Serie B.

Pisa

Il Pisa si prepara a definire la nuova guida tecnica e dirigenziale. Pippo Inzaghi ha accettato l’incarico di allenatore, ma l’annuncio ufficiale arriverà solo dopo aver risolto la questione del direttore sportivo. Con Castagnini deciso a rimanere a Brescia, i principali candidati per sostituire Stefanelli sono Giovanni Rossi del Sassuolo e Mattia Baldini. Un’ulteriore operazione di immagine sarebbe la rescissione del contratto con Alberto Aquilani, che rafforzerebbe ulteriormente la nuova direzione del club.

Prossimo Acquisto: Uno dei primi rinforzi per Inzaghi potrebbe essere il difensore Cristian Cauz del Modena.

Tempistica: L’annuncio di Inzaghi potrebbe richiedere ancora una settimana, dato che il tecnico desidera prima sposarsi con Angela, con la quale ha già due figli.

Bari

Il Bari è in trattative avanzate con Moreno Longo, che ha espresso il suo gradimento per la piazza. Longo, che ha già trovato un accordo di transazione con il Como dopo l’esonero, sembra destinato a firmare un contratto biennale con il Bari.

Tempistica: L’accordo dovrebbe essere formalizzato tra domani e dopodomani.

Cosenza

A Cosenza, la decisione del presidente Guarascio di riscattare Gennaro Tutino per 2.5 milioni ha creato tensioni, sorprendendo anche l’entourage del giocatore. Il procuratore di Tutino, Mario Giuffredi, ha dichiarato che l’attaccante non vede il suo futuro in linea con quello del club, indicando la fine del ciclo di Tutino a Cosenza.

Nuovo Allenatore: Il club sta cercando un nuovo allenatore con nomi come Paolo Bianco e Salvatore Bocchetti in lizza.

Catanzaro

Per la panchina del Catanzaro, Alberto Aquilani è il favorito, supportato da Pietro Iemmello. Il Pisa, che ha interesse a svincolare Aquilani, potrebbe facilitare la sua nomina.

Considerazioni Finali

Questi movimenti sottolineano un periodo di transizione e rafforzamento per diverse squadre di Serie B. Il Pisa cerca di rafforzare la propria struttura con nomi di prestigio, mentre il Bari punta su Moreno Longo per un progetto a lungo termine. Cosenza e Catanzaro cercano di risolvere situazioni complesse per prepararsi alla prossima stagione. La prossima settimana sarà cruciale per definire questi importanti cambiamenti.