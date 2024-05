Venezia-Palermo: aperta la prevendita per il settore ospiti

Venezia FC rende noto che i biglietti per il match Venezia-Palermo, valido per semifinale di ritorno dei playoff della Serie BKT 23/24 e in programma alle 20:30 di venerdì 24 maggio presso lo stadio ‘Pier Luigi Penzo’, saranno disponibili fino alle ore 19:00 di giovedì 23 maggio sul circuito Vivaticket.

Come da disposizioni del GOS di martedì 21 maggio, la vendita dei tagliandi per il Settore Ospiti sarà riservata ai soli titolari di fidelity card del Palermo FC, che non siano residenti nella provincia di Palermo.

PREZZI

SETTORE OSPITI € 25 (diritti di prevendita esclusi)

Il ticket comprende il servizio di trasporto acqueo dedicato da Pala Expo Mestre a Stadio Pier Luigi Penzo e viceversa, non consente l’accesso ad alcun altro servizio di trasporto pubblico.

MODALITA’ D’ACQUISTO

Sarà possibile acquistare i tagliandi per l’incontro con le seguenti modalità:

– punti vendita VivaTicket sul territorio nazionale

– online, direttamente su veneziafc.vivaticket.it (con modalità print@home)