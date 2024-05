Palermo: sorpasso dell’Hellas Verona nella classifica perpetua di serie A

Grazie ai 37 punti conquistati finora in questa stagione in massima serie, l’Hellas Verona supererà il Palermo nella classifica perpetua della Serie A. I gialloblù saliranno infatti al sedicesimo posto con 1058 punti, mentre il Palermo scenderà in diciassettesima posizione con 1048 punti. Questa situazione potrebbe ulteriormente migliorare per il Verona domenica sera, in caso di risultato positivo contro l’Inter.

La classifica perpetua della Serie A, che tiene conto di tutti i punti ottenuti dai club nel corso delle varie stagioni nella massima serie, è un indicatore dell’importanza storica e della continuità delle squadre nel calcio italiano. Con questo avanzamento, il Verona consolida ulteriormente la sua posizione tra le squadre storiche della Serie A, mentre il Palermo, nonostante la buona storia recente, rimane appena dietro.