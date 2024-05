Euro 2024, oggi l’ufficialità dei convocati. Ecco i 30 di Spalletti

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sull’ufficialità dei convocati di Spalletti per Euro 2024 che dovrebbe arrivare oggi.

La finale di Europa League rappresenta l’ultimo giro di orizzonte e di consultazioni per lo staff del Club Italia. Oggi, Spalletti ufficializzerà la lista dei 30 convocati per il raduno di Coverciano. Il primo giorno di allenamento al Centro Tecnico e la conferenza stampa del ct sono previsti per venerdì 31 maggio.

Avvertenze e chiarimenti:

La rosa per l’Europeo in Germania, ridotta a 26 nomi, verrà definita e inviata all’Uefa il 6 giugno. Quattro “tagli” saranno decisi durante la prima settimana di ritiro, o forse solo due, considerando l’ingresso ritardato nel gruppo di Scamacca e Scalvini, impegnati sino al 2 giugno per il recupero di campionato tra Atalanta e Fiorentina. Carnesecchi, Biraghi e Bonaventura hanno minori possibilità di essere chiamati.

A metà maggio, in via informale, è stata stabilita una lista allargata di 50-60 azzurrabili: i pre-convocati dovranno tenersi a disposizione sino alla prima settimana di giugno. Eventuali infortuni nell’ultima giornata di campionato o nei primi giorni di allenamento costringerebbero il ct a ritoccare l’elenco.

Possibili sorprese:

Spalletti riflette sull’opportunità di inserire un play di riserva a Jorginho. Può spuntarla Ricci, e non è escluso il ripescaggio di Fagioli, rientrato negli ultimi venti minuti a Bologna dopo sette mesi di squalifica. Il ko di Zaniolo ha tolto fisicità e fantasia all’attacco, quindi il ct dovrebbe promuovere Orsolini e non scarta l’opzione Folorunsho, trequartista di inserimento e di struttura.

Convocati probabili:

Nei trenta, come quarta punta, Lucca dovrebbe essere preferito a Immobile, ma il centravanti dell’Udinese difficilmente farà parte del gruppo per l’Europeo. Scamacca, Retegui e Raspadori voleranno con l’Italia il 10 giugno a Iserlohn.

Lista convocati sul taccuino di Spalletti:

Portieri:

Donnarumma (PSG)

Vicario (Tottenham)

Meret (Napoli)

Provedel (Lazio)

Difensori:

Scalvini (Atalanta)

Mancini (Roma)

Bastoni (Inter)

Buongiorno (Torino)

Acerbi (Inter)

Calafiori (Bologna)

Cambiaso (Juventus)

Darmian (Inter)

Di Lorenzo (Napoli)

Dimarco (Inter)

Bellanova (Torino)

Centrocampisti:

Barella (Inter)

Frattesi (Inter)

Jorginho (Arsenal)

Locatelli (Juventus)

Lo. Pellegrini (Roma)

Cristante (Roma)

Folorunsho (Verona)

Attaccanti:

Chiesa (Juventus)

Zaccagni (Lazio)

El Shaarawy (Roma)

Raspadori (Napoli)

Retegui (Genoa)

Scamacca (Atalanta)

Orsolini (Bologna)

Lucca (Udinese)

In corsa:

Carnesecchi (Atalanta)

Biraghi (Fiorentina)

Ricci (Torino)

Fagioli (Juventus)

Colpani (Monza)

Immobile (Lazio)

La situazione è ancora fluida e Spalletti sta valutando tutte le opzioni disponibili per formare la squadra più competitiva possibile.