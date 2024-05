Corriere dello Sport: “Palermo a Venezia. Ancora controversa la situazione relativa al settore ospiti”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulla questione legata al settore ospiti per Venezia-Palermo.

Ancora controversa a poche ore dal match la situazione relativa al settore ospiti dello stadio veneziano. È vietata la vendita per i residenti a Palermo e provincia, ma la maggior parte dei tifosi pronti a seguire i rosanero vive nel Nord Italia. Sull’argomento non sono arrivate indicazioni molto chiare dall’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive.

La capienza del settore del Penzo è di circa 1.000 posti, che andrebbero certamente esauriti vista l’importanza della gara e della posta in palio. La limitazione sulla vendita dei biglietti ha creato incertezza e preoccupazione tra i tifosi, che sperano di poter supportare la squadra in questo momento cruciale. L’assenza di chiarezza potrebbe influire negativamente sulla partecipazione dei supporter rosanero, ma l’entusiasmo e la determinazione dei tifosi non mancano.

Mignani e la squadra sanno quanto sia fondamentale il supporto del pubblico in una partita così importante. Nonostante le difficoltà logistiche, i tifosi del Palermo faranno di tutto per essere presenti e sostenere la loro squadra nella sfida contro il Venezia, sperando di riuscire a ribaltare il risultato e accedere alla finale dei playoff di Serie B.