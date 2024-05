La Nuova Venezia: “Vigilia calda e Penzo esaurito. Festa tifosi con premio a Pohjanpalo”

L’edizione odierna de “La Nuova Venezia” si sofferma sulla vendita dei biglietti per Venezia-Palermo.

Domani è il grande giorno di Venezia-Palermo perché al Penzo si gioca la semifinale di ritorno playoff, ricordando che nella sfida di andata la squadra di Vanoli è passata per 1-0 al Barbera grazie al super gol di Nicholas Pierini. Si giocherà in una cornice e un’atmosfera unica con lo stadio verso il tutto esaurito.

TRE RISULTATI UTILI. È una partita differente dalle altre non solo per la valenza della posta in palio, ma perché si gioca all’interno di 180 minuti considerando che si sono già disputati i primi 90. La squadra affidata a Michele Mignani, subentrato, a inizio aprile, all’esonerato Eugenio Corini è costretta a vincere a Sant’Elena con due gol di scarto per staccare il pass per la finale. Il Venezia, invece, ha tre risultati utili per accedere alla finalissima. Non ci saranno, in nessun caso, i tempi supplementari e gli arancioneroverdi possono anche perdere con un gol di scarto e tutti gli altri risultati, un pareggio o un vittoria, di fatto promuovono i Leoni.

IMPRESA Il Palermo proverà, quindi, a fare la grande impresa. Davanti un Venezia che però al Barbera ha dimostrato nuovamente tutta la sua solidità difensiva che in talune gare aveva smarrito: Brunori e compagni di proveranno fino in fondo. Di questo aspetto Vanoli e i suoi sono consci: non sarà una passeggiata. Un piano partita è difficile da interpretare, almeno inizialmente, sicuramente i rosanero hanno un pacchetto di giocatori offensivi di prima qualità. Oltre al capitano Brunori, ci sono Soleri, Insigne, Di Francesco ma anche Mancuso che offrono svariate soluzioni al tecnico Mignani.

UN PENZO STRACOLMO Domani sera ci sarà un Penzo stracolmo di gente. La febbre playoff è salita in modo vertiginoso e la prevendita ha raggiunto numeri stratosferici, a ieri sera, siamo 9000 e passa tagliandi staccati. Per quanto riguarda il botteghino ci si attende di nuovo uno stadio sold out o quasi. Sempre validi, dunque, i consigli da parte del club di Caì Venezia per quanto riguarda l’arrivo anticipato presso la stadio per evitare il formarsi di code troppo lunghe. Intanto la curva Sud e il settore distinti è sold out.

IL PREMIO A POHJA Intanto arriva l’ennesimo premio per Joel Pohjanpalo autore di una regular season di B a dir poco strepitosa coronata con il titolo di capocannoniere con 22 reti. Uno dei club storici arancioneroverdi il “Club Alta Marea” ha donato al calciatore finlandese una statuetta di vetro di circa 30 cm, interamente fatta a mano, raffigurante Pohjanpalo nel momento topico di questa stagione, ovvero con pallone sottobraccio e bicchiere di birra nell’ altro. Un omaggio che Joel ha apprezzato moltissimo. —