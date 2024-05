Palermo, nuovi ingressi nell’organigramma societario

Continua a strutturarsi l’organigramma del Palermo con l’inserimento di nuove figure nei piani dirigenziali rosanero, tra cui un IT manager e un manager per il Palermo CFA (il centro sportivo di Torretta).

Nuovi Ingressi nell’Organigramma del Palermo:

Alessandro Munufie – IT Manager:

Alessandro Munufie è stato nominato nuovo IT manager del Palermo. Ingegnere informatico, Munufie sarà responsabile di tutte le componenti tecnologiche del club, dalle infrastrutture ai software. La sua esperienza lavorativa precedente include un ruolo come digital developer al Manchester City, che ha ricoperto dal 2022 a marzo 2024. Munufie porta con sé competenze e conoscenze avanzate che saranno cruciali per l’implementazione e la gestione delle tecnologie a supporto del club.

Obiettivi e Competenze:

Gestione Tecnologica:

Munufie lavorerà su tutta la parte tecnologica del Palermo, assicurando che le infrastrutture e i software siano allineati con le esigenze del club.

Esperienza Internazionale:

La sua esperienza al Manchester City, uno dei club tecnologicamente più avanzati nel panorama calcistico, sarà fondamentale per introdurre innovazioni e miglioramenti nella gestione tecnologica del Palermo.

Lorenzo Miceli – Manager del Palermo CFA:

Lorenzo Miceli è il nuovo manager del Palermo CFA. Si occuperà della gestione del centro sportivo di Torretta a 360°. Miceli è membro del CdA per l’organizzazione dei Giochi Mondiali Invernali Special Olympics che si svolgeranno in Italia nel 2025, ha collaborato con la presidenza del Consiglio dei Ministri – nello specifico con incarichi per il ministro per le Disabilità – e ha lavorato per la Roma.

Obiettivi e Competenze:

Gestione del Centro Sportivo:

Miceli avrà la responsabilità di gestire tutte le operazioni del Palermo CFA, assicurando che le strutture e i servizi siano allineati con le esigenze del club e degli atleti.

Esperienza Multidisciplinare:

La sua vasta esperienza in eventi sportivi internazionali e collaborazioni governative contribuirà a migliorare l’organizzazione e l’efficienza del centro sportivo.