UFFICIALE: «Sospese le partite di sabato». Anche Catanzaro-Palermo verso il rinvio

Le parole del ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, lasciano poco spazio ai dubbi:

«Sono sospese le partite di sabato», ha dichiarato, rispondendo a una domanda sulla possibilità che anche il campionato di calcio di serie A si fermi in occasione dei cinque giorni di lutto nazionale proclamati per la scomparsa di Papa Francesco, il cui funerale si terrà sabato 26 aprile alle ore 10.

Le sue parole confermano quindi che tutti gli eventi sportivi previsti sabato saranno sospesi o riprogrammati, in segno di rispetto per l’ultimo saluto al Pontefice.

Tra questi, anche la sfida tra Catanzaro e Palermo, valida per la 35ª giornata del campionato di Serie B. La gara, inizialmente prevista per sabato alle ore 17.15, sarà con ogni probabilità rinviata a domenica 27 aprile, in attesa di comunicazione ufficiale da parte della Lega B.

La decisione segue la linea già adottata in occasione della 34ª giornata, rinviata integralmente al 13 maggio. La Lega sta lavorando per definire i nuovi orari del weekend, anche alla luce dei vincoli legati alla programmazione televisiva e agli impegni successivi delle squadre.