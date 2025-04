Catanzaro-Palermo a rischio rinvio? Le ultime

La 34ª giornata del campionato di Serie B, già posticipata al 13 maggio in seguito alla scomparsa di Papa Francesco, potrebbe non essere l’unica a subire modifiche. In queste ore, cresce l’attenzione attorno a Catanzaro-Palermo, gara di alta classifica in programma sabato 26 aprile alle ore 17.15, che rischia di essere rinviata o ricalendarizzata.

Il motivo è legato alla cerimonia funebre di Papa Francesco, fissata proprio per sabato mattina alle ore 10. Si tratta di un momento di enorme valore simbolico e spirituale, al quale l’intero Paese guarda con rispetto. Proprio per questo, secondo quanto raccolto dalla redazione di ilovepalermocalcio.com, la Lega B starebbe monitorando la situazione in attesa di indicazioni ufficiali da parte della FIGC, che a sua volta attende l’esito del Consiglio dei Ministri per assumere una posizione definitiva.

Al momento nessuna comunicazione ufficiale è stata diramata, ma la possibilità di uno slittamento o di un adeguamento di calendario – magari con orari posticipati – resta concreta.

Si attendono sviluppi nelle prossime ore. La partita Catanzaro-Palermo, che vale punti pesanti in ottica playoff, potrebbe quindi subire variazioni. Restate connessi su ilovepalermocalcio.com per tutti gli aggiornamenti in tempo reale.