Il CONI invita alla sospensione degli eventi sportivi di sabato 26 aprile: verso il rinvio anche di Catanzaro-Palermo

Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha formalizzato l’invito rivolto a tutte le componenti del mondo sportivo italiano: sabato 26 aprile non si disputerà alcun evento sportivo in segno di rispetto per le esequie di Papa Francesco, previste in mattinata.

Il CONI, come si legge nella nota ufficiale, «recependo le indicazioni contenute nel DPCM odierno», ha rivolto l’invito alla sospensione di ogni attività sportiva alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva. Contestualmente, si rinnova anche l’invito a osservare un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni agonistiche in programma durante la settimana, per onorare la memoria del Santo Padre.

Alla luce di questa decisione, la gara Catanzaro-Palermo, inizialmente prevista per sabato alle 17.15, verrà con ogni probabilità rinviata a domenica 27 aprile, in attesa della comunicazione ufficiale da parte della Lega Serie B.