TMW: “Palermo, in uscita Graves. Vicino il passaggio in prestito allo Zwolle”

Le strade tra il Palermo e Simon Graves si stanno per separare, considerando anche che il difensore danese è presente alla presentazione della squadra e all’allenamento delle 18:30, a porte aperte, allo stadio Renzo Barbera. Come infatti raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, il club rosanero sta perfezionando il trasferimento del classe 1999 allo PEC Zwolle con la formula del prestito. Sono ore calde per lo sbarco in Eredivise del giorcatore.

Continue Reading