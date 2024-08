Da Cagliari: “Il Palermo in forte pressing su Mateusz Wieteska”

Come riportato da centotrentuno.com, il Palermo ha bussato in casa del Cagliari per Mateusz Wieteska.

Il centrale polacco, reduce da un’annata con diversi bassi e pochi alti sotto la gestione Claudio Ranieri, ha impattato bene la nuova stagione con 90’ di sostanza sia contro la Carrarese alla prima in Coppa Italia che contro la Roma all’esordio in Serie A. Prestazioni che sembravano rilanciarne l’utilità all’interno del reparto arretrato rossoblù per il nuovo campionato. E invece nelle ultime ore sul giocatore ex Clermont si è fatto sotto il Palermo. La squadra siciliana ha proposto un prestito oneroso al Cagliari. Il giocatore preferirebbe restare in Sardegna, ma la società isolana ragiona su un addio.

La società di Tommaso Giulini, infatti, non ha chiuso alla sua partenza, anzi. Con il prossimo rientro di Mina, con un Palomino che ha bene impressionato nei primi allenamenti dopo un lungo periodo di inattività, Wieteska è visto come il sacrificabile in casa rossoblù. Anche perché Nicola lo vede principalmente come perno centrale con Hatzidiakos e Zappa a destra e Luperto–Obert a sinistra. Il Cagliari risparmierebbe l’ingaggio del calciatore e soprattutto proverebbe a farlo rilanciare in cadetteria in vista di una cessione futura. Una mossa in più che conferma come dalle parti di Asseminello nessuno sia considerabile come certo del proprio ruolo e di come il mercato ancora aperto condizionerà equilibri e idee anche per Nicola.