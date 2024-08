TMW: “Juventus, vicina la chiusura per Hasa e Sekulov al Palermo. I tempi”

Movimento in uscita in casa della Juventus, che nei prossimi giorni potrebbe lasciar partire due giocatori con destinazione Palermo. Secondo quanto raccolto da Alessio Alaimo per Tuttomercatoweb.com infatti, fra i bianconeri ed il club siciliano ci potrebbe essere la chiusura per il trasferimento di Hasa e Sekulov. Per l’affondo decisivo si sta lavorando dunque solamente ai dettagli.

Tuttosport: “Palermo rilancia per Hasa. Pronti 4 milioni per la Juventus”

Il classe 2004 italiano, lo scorso anno, ha giocato nella Juventus Next Gen, mentre Sekulov è stato in forza alla Cremonese in Serie B prima di rientrare questa estate dal prestito annuale. L’attaccante intanto potrebbe avere spazio questa sera, nell’amichevole prevista contro il Brest: Thiago Motta lo ha convocato insieme a Vlahovic, Yildiz, Weah e Mbangula per completare il reparto avanzato.

Corriere dello Sport: “Il Palermo in pressing su Sekulov, Barbieri, Hasa e Lassana Coulibaly”