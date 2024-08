Tuttosport: “Palermo rilancia per Hasa. Pronti 4 milioni per la Juventus”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sul mercato del Palermo e in particolar modo sul rilancio dei rosanero per Hasa della Juventus.

C’è parecchio fermento in casa Juve per quanto riguarda il mercato in uscita. Diversi elementi, infatti, al momento appaiono fuori dai piani di Thiago Motta e difficilmente avranno l’occasione e il tempo di far ricredere il tecnico italo-brasiliano.

RUGANI-AJAX: SI TRATTA

Tra i bocciati dell’allenatore spicca il nome di Daniele Rugani, che è al passo d’addio nonostante il rinnovo firmato appena un paio di mesi fa. Incredibile ma vero. E pensare che il centrale aveva declinato le avance di un paio di club importanti per proseguire la sua avventura in bianconero. Napoli e Milan, infatti, verso marzo avevano chiesto informazioni, venendo subito declinate dato che il pensiero del centrale era totalmente rivolto al prolungamento con la Vecchia Signora. Un rinnovo arrivato, puntualmente, nel mese di maggio con tanto di riduzione dell’ingaggio da 3 a 2 milioni annui da parte del classe 1994. Una mossa che sembrava il prodromo a un finale di carriera rigorosamente a tinte bianconere per Rugani, che ha scoperto di non essere il prototipo del difensore ideale mottiano. E così ora si guarda intorno: dopo aver scartato per motivi famigliari l’opzione araba dell’Al Shabab, sta valutando la proposta dell’Ajax. Il tecnico dei Lancieri, Francesco Farioli, è in pressing per portarlo in Olanda, ma da Amsterdam offrono solamente un prestito secco. La Juve, invece, vorrebbe inserire un obbligo di riscatto da 4 milioni per monetizzare. Lavori in corso.

BARBIERI E HASA

Chi invece ormai appare in dirittura verso la sua nuova squadra è Tommaso Barbieri. Il terzino destro piaceva a mezza Serie B, ma puntava a mettersi in gioco in A. Detto, fatto. Il Venezia è in chiusura per prelevarlo in prestito con diritto di riscatto. Bagagli pronti pure per il gioiellino Luis Hasa. Il talento classe 2004 è in scadenza di contratto tra soli 9 mesi e il rinnovo è in alto mare. Motivo per cui il Palermo ha alzato il pressing per accaparrarselo. Possibile un investimento da 4 milioni con percentuale robusta sulla futura vendita in favore del club bianconero. Gli ottimi rapporti tra le due società potrebbero favorire l’accordo sulla falsa riga di quanto accaduto nello scorso gennaio col passaggio di Filippo Ranocchia in Sicilia. I rosanero sono in pressing sull’agente Fali Ramadani per provare a chiudere l’affare nei prossimi giorni. Pure una formazione tedesca nei giorni scorsi aveva sondato il terreno per il miglior giocatore dello scorso Europeo Under 19. Un interesse però non sfociato in offerte ufficiali nei confronti della Vecchia Signora, che resta al lavoro pure per piazzare Sczesny.