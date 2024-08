Gds: “Palermo, asse con la Juve. I nomi sul tavolo”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo e l’asse con la Juve per alcuni obiettivi di mercato.

Il capitano tolto dal mercato, i canali aperti con Juventus e Atalanta e il puzzle delle cessioni che inizia a prendere forma. Il Palermo vuole arrivare alle sfide ufficiali con una struttura ben definita e le operazioni che De Sanctis sta portando avanti in questi giorni vanno proprio in questa direzione; in entrata il colpo Appuah non sarà l’ultimo, in uscita qualcun altro è ancora in cerca di una nuova sistemazione ma potrebbero esserci delle sorprese.

Il primo aspetto su cui si sofferma il direttore sportivo, ospite a Sky, è l’incedibilità di Brunori: le sue parole chiudono definitivamente una questione che era andata avanti per troppo tempo. Il capitano, che ieri ha pure posato per alcune fotografie con la seconda maglia, aveva rotto il silenzio lunedì e da lì in poi ha mandato ulteriori segnali d’amore alla piazza rosanero: a questo punto difficile ipotizzare un suo addio anche in caso di offerte dalla Serie A, che Brunori proverà a raggiungere con il Palermo cercando di trasmettere quella leadership che nelle ultime due stagioni non è bastata per salire di categoria.

Il dialogo con la Juventus va avanti già da diversi giorni. Quattro i nomi sul tavolo: i centrocampisti Nicolussi Caviglia e Hasa, l’esterno offensivo Sekulov e quello difensivo Barbieri. Tra i due registi il Palermo preferirebbe puntare sul primo, che però ha offerte anche dalla Serie A e sembra orientato a dare priorità a quelle; se nei prossimi giorni la situazione non si sbloccherà è probabile che parta l’assalto per Hasa, reduce da un’ottima stagione (due gol e sette assist) con la Next Gen bianconera. Sekulov, che agisce prevalentemente a destra, potrebbe diventare un’opzione nel caso si decida di sacrificare uno tra Insigne e Di Mariano, ma la Sampdoria si è mossa in anticipo e sta provando a chiudere il colpo prima di possibili rilanci della concorrenza; De Sanctis osserva, forte del canale privilegiato che lega ormai da qualche anno Palermo e Juventus. Pochissime le chance per aprire una trattativa per Barbieri: quello di terzino sinistro non è il suo ruolo naturale, con i rosa che al momento tengono d’occhio Di Chiara del Parma e Giordano proprio della Sampdoria.