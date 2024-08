Gds: “Palermo, gli occhi dell’Atalanta su Vasic. Ceresoli…”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul mercato del Palermo e il possibile scambio con l’Atalanta.

Ceresoli dell’Atalanta: nell’ultima stagione il classe 2003 è stato un punto fermo dell’Under 23, chiudendo con un gol e tre assist, mentre nel 2022/23 era stato in prestito al Mantova dove aveva fatto altrettanto bene (cinque passaggi vincenti). Anche i nerazzurri guardano in casa Palermo: Vasic è un profilo che interessa sia per la Serie C sia per arricchire le file dei giovani da far lavorare agli ordini di Gasperini ove necessario. Una cessione dell’italo-serbo non è al momento nei piani dei rosa, che già due settimane fa avevano spento sul nascere l’interesse del Partizan Belgrado, ma se l’Atalanta offrisse prospettive importanti al giocatore e soprattutto se quest’ultimo chiedesse il trasferimento potrebbero aprirsi nuovi scenari.

Il prossimo colpo di De Sanctis sarà con ogni probabilità Appuah, che dovrebbe sostenere le visite mediche e firmare il contratto dopo la partenza dall’Inghilterra. In uscita è ufficiale il passaggio di Stulac alla Reggiana in prestito biennale: nessun problema con le visite mediche per lo sloveno, che su Instagram ha voluto dedicare un pensiero ai tifosi che lo hanno supportato nel biennio a Palermo. Ceduto anche Devetak che va al Rijeka a titolo definitivo, mentre Damiani si trasferirà al Pescara nei prossimi giorni; tempi più lunghi per Broh e Corona, ancora senza acquirenti, mentre per Nedelcearu, Graves e Saric si deciderà in base alle offerte.