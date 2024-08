Gds: “Il Palermo saluta Manchester, ma non tornerà a casa”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo che ieri ha salutato Macnhester e che oggi affronterà l’Oxford.

Il Palermo saluta Manchester, ma non tornerà a casa. La squadra rosanero, dopo aver lavorato ieri mattina al CFA, nel pomeriggio ha lasciato il centro sportivo e si è diretta a Oxford. Prima di lasciare la struttura una foto di gruppo, nella quale vi sono anche l’amministratore delegato Gardini e il direttore operativo Barresi. In campo la squadra di Dionisi ha effettuato delle esercitazioni sul possesso palla e una partita a campo ridotto. Il tutto in vista dell’impegno di questo pomeriggio al Kassam Stadium contro l’Oxford.

A disposizione per la sfida anche Desplanches, Ceccaroni e Brunori, con i primi due che non hanno partecipato a nessuno dei test precedenti e il terzo che ha saltato la sfida con il Leicester, mentre restano ancora ai box Di Bartolo e Segre alle prese con i rispettivi infortuni. Sarà l’ultima amichevole per i rosanero, che dopo la partita riprenderanno gli allenamenti martedì in provincia di Verona (tutte le sedute saranno a porte chiuse), in vista della gara di Coppa Italia in casa del Parma, in programma domenica 11 alle ore 18.30 e il successivo esordio in campionato il 16 contro il Brescia. Da capire se e quando i rosanero torneranno ad allenarsi a Torretta dove sono stati rifatti i campi di allenamento.