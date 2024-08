Corriere dello Sport: “Nzola per Lecce, Cagliari ed Empoli. Tutte le trattative del giorno in serie A”

L’edizione odierna de Il Corriere dello sport si sofferma sulle trattative del giorno in Serie A.

M’Bala Nzola (27) è sicuramente uno dei nomi più chiacchierati di questa sessione di calciomercato. L’attaccante non rientra infatti nei piani di Raffaele Palladino (40) ed è alla ricerca di una nuova squadra. Ma il suo alto ingaggio, da circa 1,5 milioni all’anno, obbliga i club interessati ad aspettare il momento propizio per affondare il colpo. Di quali società parliamo? Di Lecce, Cagliari ed Empoli, rigorosamente in quest’ordine. I giallorossi sono alla ricerca di un vice-Nikola Krstovic (24) e Nzola è in lizza insieme all’americano Duncan McGuire (23) per ricoprire questo ruolo. L’americano è un pallino di Pantaleo Corvino che, per lui, si è già mosso nelle scorse settimane, ovvero prima delle Olimpiadi. Mentre l’attaccante della Fiorentina è un nome sponsorizzato soprattutto da Luca Gotti (56), avendo il tecnico giallorosso già lavorato con il calciatore ai tempi dello Spezia. Attenzione per il Lecce anche all’attaccante esterno finlandese dell’Hjk Topi Keskinen (21): c’è stato anche un sondaggio del Cagliari.

STALLO. Al momento resta congelata l’operazione per il trasferimento di Ivan Ilic (23) allo Zenit. Come è noto, l’accordo tra il Torino e il club russo è stato raggiunto da tempo sulla base di 25 milioni di euro con bonus. Ma nonostante i contatti, i blitz e i rilanci, manca ancora l’intesa tra il centrocampista e i russi per l’ingaggio, senza dimenticare la distanza per le commissioni degli agenti. I granata, però, non puntano più sull’ex Verona e per questo cercheranno di facilitare un avvicinamento tra le parti. Nel frattempo, prosegue a fuoco lento l’operazione per Robin Gosens (30), che l’Union Berlin è disposto a vendere per una cifra intorno ai 10 milioni di euro: per lui sarebbe l’occasione di tornare in Italia dopo le esperienze con Atalanta e Inter.

MANOVRE A CENTROCAMPO. L’Atalanta non vuole farsi trovare impreparata quando arriverà il rilancio della Juve per Teun Koopmeiners (26). Così la trattativa per Matt O’Riley (23) prosegue tanto che presto potrebbe essere modificata l’ultima offerta da 18 milioni di euro. La stima dei dirigenti nerazzurri, che seguono da mesi il talento degli scozzesi, è infatti molto elevata e la conferma arriva dalla volontà di alzare la proposta, per avvicinarsi ai famosi 25 milioni richiesti dal Celtic.

Alla Dea piaceva molto anche Gabriel Sara (25) del Norwich. Ma proprio ieri il Galatasaray ha presentato un’offerta al club inglese sui 23 milioni in grado di sbaragliare la concorrenza: il brasiliano va in Turchia.

EL NIÑO. L’Udinese ha annunciato la firma del duttile terzino Goncalo Esteves (20) dallo Sporting. Sul fronte Alexis Sanchez (35), si registra invece ancora una fase di riflessione del cileno. I friulani, come ribadito anche pubblicamente, sono sempre pronti ad accoglierlo ma la scelta spetta all’Inter svincolato sul mercato, che non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. Ufficiale Kevin Diks (27) al Como. Infine il Porto resta sulle tracce di Nehuen Perez (24).

©riproduzione riservata Nzola, corsa a tre