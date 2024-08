Corriere dello Sport: “De Rose lascia Cesena. Tutte le trattative del giorno in serie C”

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport si sofferma sulle trattative del giorno in Serie C.

Rinforzo in difesa per l’Ascoli che riaccoglie Manuel Alagna (22) svincolato dopo l’ultima esperienza alla Lucchese e già per due annate nel vivaio del Picchio. Il club marchigiano ragiona su tre ipotesi: Roberto Ogunseye (29), Simone Corazza (33) e Ivan Varone (32) nell’ambito dell’operazione che porterà Celia a Cesena. Va in porto la maxi trattativa tra Crotone e Pescara. Nella prossime ore sarà ufficializzato il passaggio dell’attaccante Christian Tommasini (26) a Crotone che firma un triennale, mentre a vanno l’esterno sinistro Carlo Crialese (32) e quello destro Daniel Leo (23). Per il passaggio dell’attaccante Guido Gomez (30) al Catania manca solo l’ufficialità. Resta sempre calda la pista che porta al centrocampista del Monopoli Carlo De Risio (33). La società biancazzurra vuole accelerare sul mercato e pensa a Francesco De Rose (37) che è destinato a lasciare il Cesena. Il centrocampista non sembra rientrare nei piani tattici del nuovo staff tecnico e, sulle sue tracce, ci sono tre club di Serie C: l’Ascoli, il Catania e il Pescara di Silvio Baldini, suo allenatore ai tempi della promozione in cadetteria con il Palermo.

Simone Cinquegrano (20) ha scelto di accasarsi al Rimini. E adesso assalto a Vincenzo Polito (25), in uscita dal Potenza, poi toccherà ad Alessandro De Vitis (32), centrocampista del Pisa, già promesso sposo dei biancorossi. La Spal ha ufficializzato Ottar Magnus Karlsson (27) dal Venezia: l’attaccante islandese arriva a titolo definitivo. Daniele Mignanelli (31) è stato individuato come rinforzo per la fascia mancina. Il Gubbio ha messo nel mirino Mirko Carretta (34). L’Avellino è pronto a chiudere per Daishawn Redan (23). Le difficoltà del Taranto riaccendono le speranze di poter arrivare al difensore Patrick Enrici (23). Pressing della Casertana su Rocco Costantino (34). Ufficiale l’arrivo al Cerignola dalla Turris di Sulayman Jallow (27). Il Monopoli ha annunciato l’arrivo di Cristian Battocchio (32) e, sempre per la mediana, proverà il colpo Simone Calvano (31). Edoardo Saporiti (22) passa dal Potenza alla Lucchese. Il Giugliano si è assicurato in prestito dal Torino l’attaccante Cristian Padula (19).