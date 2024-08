Corriere dello Sport: “Il Palermo in pressing su Sekulov, Barbieri, Hasa e Lassana Coulibaly”

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport si sofferma sul Palermo e sui tanti nomi sul taccuino di De Sanctis.

José Mauri 28 anni dopo i giorni di prova nel ritiro di Cascia è stato confermato dal Cosenza con cui ha firmato un contratto annuale con opzione Manca poco per vedere Raffaele Celia (25) vestire la maglia del Cesena. Per l’attacco resta sempre in voga il nome di Sydney Van Hooijdonk (24), attaccante del Bologna che ha già dato un assenso di massima a trasferirsi alla corte dei romagnoli. Contatti avviati per l’esterno Siren Diao Balde (19) dell’Atalanta, mentre con il Padova potrebbe andare in scena uno scambio che interesserebbe il difensore Filippo Delli Carri (25) e uno tra Luigi Silvestri (31) o Matteo Piacentini (25), pronti a fare il percorso inverso.

Ufficiale alla Reggiana la firma di Leo Stulac (30), centrocampista che arriva dal Palermo: prestito biennale per lo sloveno. Adesso il diesse Pizzimenti proverà a chiudere con l’Empoli per il giovane mediano Lorenzo Ignachitti (20). Un altro fronte caldo aperto è quello con il Genoa, curiosamente prossimo avversario di Coppa, da dove la Reggiana spera di riportare indietro Filippo Melegoni (26) e Manolo Portanova (24) – su cui c’è anche il Catanzaro – e soprattutto di mettere le mani su Filip Jagiello (26). Confermate le voci di un interessamento nei confronti di Ruben Roosken (24), ala olandese dell’Heracles. Matteo Lovato (24) è un nuovo obiettivo del Sassuolo. Si prospetta un derby di mercato con il Modena per il giovane Daniel Tonoli (22), terzino destro di proprietà della Pergolettese. Oltre a Demba Thiam (26) che ritornache ritorna, alla Juve Stabia finisce dalla Spal anche Fabio Maistro (26). Le trattative del Catanzaro con l’Atalanta sono avviate, anche se per arrivare ad Andrea Ceresoli (21), esterno basso di fascia sinistra, si registra l’interessamento del Palermo e non sarà facile. Tornano anche in auge le negoziazioni con il Vicenza per l’attaccante Matteo Della Morte (24).

Il Palermo è attratto da alcuni “gioielli” che la Juventus ha esposto in vetrina. Uno di questi è Nikola Sekulov (22), centrocampista offensivo italiano di origini macedoni. Sulle sue tracce anche Frosinone e Samp. I siciliani hanno chiesto Lassana Coulibaly (28) della Salernitana. Presenti nei radar rosanero, a proposito di giovani della Juve, anche il centrocampista Luis Hasa (20) e il duttile terzino Tommaso Barbieri (21). Il Palermo ha ufficializzato anche la cessione di Mladen Devetak (25) al Rijeka. Il terzino sinistro si trasferisce al club croato a titolo definitivo. Caldo anche l’asse con l’Atalanta: fari puntati sul terzino sinistro Andrea Ceresoli (21), un altro nome finito sul taccuino dei dirigenti della società targata City Group. Di proprietà dell’Atalanta è anche Siren Diao (19). E’ un’idea per il fronte offensivo rosanero che, nel frattempo, sarà puntellato con l’esterno sinistro francese Stredair Appuah (20), in arrivo dal Nantes.

Federico Bonazzoli (27) alla Cremonese, Paolo Ghiglione (27), terzino destro, alla Salernitana. È l’ultima operazione portata a termine dal ds Petrachi. Tijs Velthuis (22), olandese dello Sparta Rotterdam, che potrebbe essere il nuovo difensore centrale della Salernitana. Intanto, la società granata rescinde con Mikael (25). L’attaccante brasiliano, rimasto fin qui nel suo Paese, aveva un contratto fino al 2026 da 1,4 milioni lordi. Con un incentivo all’esodo, si è arrivati alla risoluzione. Il club campano lo aveva preso a gennaio 2022 dallo Sport Recife pagando 800mila euro per il prestito e poi 3,3 milioni per il cartellino a luglio dello stesso anno. Il ds Petrachi sta lavorando tra mille difficoltà seguendo le linee guida della proprietà: fare cassa ed abbassare il monte ingaggi. È chiaro, dunque, che la Salernitana avrà come obiettivo quello di restare in B, ma questo oggettivo ridimensionamento gestionale ed economico