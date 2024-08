‘Vieni alla Continassa e ne parliamo faccia a faccia’: incontro urgente con Giuntoli e Thiago | Allarme bianconero

Bomba in casa Juventus: Thiago Motta e Cristiano Giuntoli pronti a un confronto diretto che divide la tifoseria bianconera.

La campagna estiva di calciomercato della Juventus prosegue speditamente tra arrivi e cessioni. L’ultima in ordine temporale è stata quella di Matias Soulé, talentuoso prospetto cresciuto nella Next Gen e accasatosi alla Roma.

Un addio, quello dell’argentino, indubbiamente doloroso da un punto di vista emotivo e tecnico (il talento del calciatore è fuori discussione), ma altrettanto prezioso per le casse zebrate. Il tesoretto ricavato dalla cessione al club capitolino del mancino sudamericano sarà reinvestito dall’amministratore delegato Cristiano Giuntoli per rinforzare la rosa a disposizione di Thiago Motta.

Proprio il tecnico, in tempi tutt’altro che sospetti, aveva elogiato l’impegno di Soulé in allenamento, escludendolo poi dall’amichevole contro il Norimberga (persa 3-0 dai bianconeri) su richiesta dell’attaccante. Un elemento prezioso per il suo gioco, ma non indispensabile e, di conseguenza, sacrificabile.

Una posizione, quella di Soulé, comune ad altri componenti della squadra, che l’allenatore ritiene tutt’altro che incedibili al cospetto di un’equa offerta. In tal senso, alla Continassa in queste ore sta andando in scena un confronto che fa trattenere il fiato ai tifosi della Vecchia Signora.

Confronto alla Continassa con Giuntoli e Thiago Motta: cosa sta accadendo nel quartier generale della Juventus

A trovarsi per la prima volta a tu per tu con Thiago Motta e Cristiano Giuntoli, peraltro con la possibilità di parlarsi guardandosi negli occhi e ipotizzare gli scenari futuri, è Federico Chiesa, reduce dagli Europei con la Nazionale italiana e dal matrimonio con la “sua” Lucia Bramani.

L’ex esterno della Fiorentina è fortemente in bilico. A giudizio del tecnico non è un elemento centrale nel suo progetto, ma la società non intende affatto svenderlo e anche lo stesso Chiesa non disdegnerebbe rimanere a Torino per provare a vivere una stagione da protagonista assoluto.

Federico Chiesa in bilico alla Juventus: tutti gli scenari

Il giocatore ha incontrato Thiago Motta e il suo staff lunedì 29 luglio 2024. Un primo, importante segnale è già filtrato dal quartier generale juventino: il numero 7 si è allenato interamente con i compagni di squadra. Ciò non accade, per esempio, con altri giocatori di proprietà di Madama finiti sul mercato, che si uniscono al resto del gruppo soltanto per lo svolgimento di alcuni esercizi specifici.

Cosa significa tutto questo? Federico Chiesa può partire, ma non lascerà il club a prezzo di saldo. Solo davanti a congrue proposte d’acquisto Giuntoli imprimerà un’accelerata alla sua cessione, consapevole anche del contratto in scadenza nel 2025. Qualora ciò non accadesse, invece, è probabile che le parti decidano di proseguire insieme almeno per un anno, con un rinnovo ponte che impedisca la partenza dell’ala a parametro zero la prossima estate.