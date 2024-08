Dalla Polonia: “Palermo, Peda andrà in prestito al Lechia Gdańsk”

Patryk Peda, rientrato questa estate al Palermo dal prestito alla Spal, non resterà in rosanero. Per il difensore, infatti, si prospetta un altro anno in prestito. La notizia arriva dalla Polonia dove alcuni media lo danno molto vicino al Lechia Gdańsk.

Nell’agosto 2023, il Palermo ha deciso di investire sul promettente difensore, acquistandolo per 600.000 euro. Tuttavia, per assicurare al giovane calciatore quanta più esperienza possibile in campo, il club siciliano ha subito ceduto Peda in prestito alla SPAL. Al termine del prestito, Peda è tornato al Palermo.

Nuova Avventura in Polonia

Come riportato dai media polacchi Patryk Peda sarà nuovamente ceduto in prestito, questa volta per giocare nella PKO Ekstraklasa. Secondo quanto riportato dal giornalista Piotr Potępa su X, il Lechia Gdańsk sembra essere particolarmente interessato al difensore, e anche Peda sembra propenso ad unirsi alla squadra polacca. Attualmente, Peda è in ritiro con il Palermo in Inghilterra, dove è previsto uno sparring match contro l’Oxford.

Un Anno di Prestito al Lechia Gdańsk

Łukasz Gikiewicz ha confermato che si tratta di un prestito di un anno al Lechia Gdańsk. Questa mossa rappresenta una nuova e importante opportunità per Peda di sviluppare ulteriormente le sue capacità difensive in un campionato competitivo come l’Ekstraklasa. Dopo un inizio di stagione deludente, il Lechia Gdańsk avrà bisogno di un rinforzo solido in difesa, e Peda potrebbe essere la risposta alle loro esigenze.

Un Futuro Promettente

Il trasferimento al Lechia Gdańsk offrirà a Patryk Peda non solo la possibilità di mettersi in mostra nel campionato polacco, ma anche di accumulare preziosa esperienza che potrebbe rivelarsi fondamentale per il suo futuro calcistico. La sua evoluzione continua e la capacità di adattarsi a nuove sfide potrebbero fare di lui uno dei difensori più interessanti della sua generazione.

Z tego co słyszę wynika, że Patryk Peda znalazł się w orbicie zainteresowań @LechiaGdanskSA. Sam zawodnik też podobno interesuje się Lechią. Na konkrety trzeba jednak jeszcze poczekać. Peda obecnie przebywa z Palermo na zgrupowaniu w Anglii, gdzie jutro zagrają sparing z Oxford. pic.twitter.com/PS56QeYsaK — Piotr Potępa (@PiotrPotepa) August 2, 2024