Prestito con diritto di riscatto: prendono Amrabat e lo mettono al centro del campo | Addio Fiorentina

Un club di spessore assoluto ha messo nel mirino il centrocampista marocchino della Viola, di ritorno dal prestito al Manchester United.

La favola di Sofyan Amrabat sembra essere durata fin troppo poco. Dopo aver disputato un mondiale da protagonista assoluto in Qatar, che gli ha permesso di entrare nelle grazie dei principali club europei, il classe 1996 pare aver già perso il suo smalto migliore. Reduce dalla rassegna positiva e storica con il suo Marocco, che ha raggiunto le semifinali, è stato il Manchester United la scorsa estate a puntare sul giocatore, prendendolo in prestito con diritto di riscatto.

La stagione disputata ad Old Trafford però non è stata delle migliori, anzi, ha fatto tornare sulla terra il centrocampista. I Red Devils non lo hanno riscattato, e lui è rientrato a Firenze. Nonostante i gravi problemi della Viola in mezzo al campo però il suo futuro non sarà affatto con il club gigliato, visto che il giocatore è in rotta sia con la società che con i tifosi.

Di conseguenza Amrabat è finito nuovamente sul mercato, ed è alla ricerca di una squadra che possa puntare di nuovo su di lui. Questa sembrerebbe essere arrivata nelle scorse ore. Stando ai recenti rumors infatti una big assoluta avrebbe deciso di prendere il giocatore della Fiorentina e di metterlo in cabina di regia in vista del prossimo anno.

Ecco chi vuole Amrabat

Secondo alcune voci provenienti dalla Spagna l’Atletico Madrid del Cholo Simeone ha messo gli occhi addosso al mediano africano. Un giocatore con le sue caratteristiche sarebbe perfetto per gli schemi del tecnico argentino, che sta ragionando seriamente sulla possibilità di prenderlo.

L’idea dei Colchoneros sarebbe quella di acquistarlo con la formula del prestito con diritto di riscatto, stessa formula con la quale è passato allo United la scorsa estate. Dal canto suo la Fiorentina, pur di liberarsi di un giocatore praticamente separato in casa, sarebbe disposta ad accordare questa tipologia di trasferimento.

Non solo i Colchoneros: tanti club sul giocatore

Anche se ad oggi i biancorossi sembrano essere i più interessati al centrocampista, diverse altre squadre guardano la situazione sottotraccia e non è detto che non si facciano avanti con la Viola.

In particolare ci sono alcun club turchi su di lui, oltre al Manchester United, che lo riporterebbe in Premier a cifre più basse rispetto a quelle pattuite lo scorso anno con la Fiorentina.