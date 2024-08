Gazzetta dello Sport: “Stulac alla Reggiana con ingaggio scontato. Tutte le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie B.

Una seria nomination per l’affare più sorprendente di questo mercato se la prende José Mauri al Cosenza: da ieri l’ingaggio dell’ex Milan e Parma è ufficiale, dopo il periodo di verifica in ritiro (inizialmente sotto traccia) e i documenti arrivati dall’Argentina. Alvini così, dopo Kourfalidis, si è ritrovato il secondo rinforzo per la mediana in 48 ore. Nella giornata intensa per i centrocampisti, c’è anche l’arrivo di Stulac alla Reggiana (prestito biennale dal Palermo), il rinnovo di Pontisso a Catanzaro (fino al 2026) e l’interessamento della Juve Stabia per Maistro della Spal (si ragiona di uno scambio con Mignanelli, tra due club che già dialogano per il ritorno del portiere Thiam in Campania).

Per la difesa si è mosso invece il Sassuolo, che punta a Lovato (Salernitana) per sostituire Erlic. Tra le ufficialità pure Begic (Parma) al Frosinone, che ha deciso di tesserare Jeremy Oyono (gemello di Anthony) dopo un convincente ritiro di prova. E poi i due prestiti dall’Empoli: Degli Innocenti (era a Lecco) allo Spezia e Angori (ex Pontedera) al Pisa, che in attacco ha aperto un nuovo fronte sondando il Parma per Partipilo. E Nasti? Torna in B? Alla corsa per l’attaccante del Milan si è iscritto anche il Cesena, ma la concorrenza è tanta (tra le altre lo rivorrebbe anche il Bari, che intanto ha messo gli occhi per la difesa su Giorgini del Südtirol).

In Serie C, dal Venezia ecco Karlsson per la Spal e Redan per l’Avellino, mentre tiene banco la crisi del Taranto: Capuano al momento non si dimette, ma potranno esserci evoluzioni.