Gazzetta dello Sport: “Cremonese di lusso. In uscita ci sono Falletti, Okereke e pure Vazquez”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sul mercato della Cremonese.

La tendenza generale, per scelta o per necessità, è quella di vendere prima di comprare. La Cremonese, invece, ha una strategia diametralmente opposta in questo mercato, che testimonia la forza societaria e la voglia di tornare in Serie A. Dunque, prima si compra, si fa la squadra, si completano le carenze più rilevanti e si sfruttano le occasioni migliori. Poi la rosa, divenuta nel frattempo extralarge, sarà scremata. Sono arrivati Fulignati e Vandeputte dal Catanzaro a inizio mercato, è stato scelto subito De Luca della Samp come centravanti non appena Coda aveva deciso di percorrere la strada inversa, e adesso al foltissimo gruppo di attaccanti si aggiunge Federico Bonazzoli. Non uno qualunque.

La Trattativa

Un’operazione-lampo, un affare visti i numeri: 500mila euro più Ghiglione alla Salernitana per l’attaccante di scuola Inter, deciso a tornare in Serie B dopo 5 anni. L’operazione non è ancora stata ufficializzata perché va ancora trovato l’accordo tra la Cremonese e il calciatore, che ha un contratto fino al 2026 e guadagna circa 1,2 milioni all’anno: si sta cercando di allungare e abbassare. In un modo o nell’altro una soluzione sarà trovata e lunedì dovrebbe arrivare l’annuncio, quando Bonazzoli è atteso a Pinzolo per gli ultimi giorni di ritiro (fino a mercoledì 7) con la squadra allenata da Giovanni Stroppa. Che così ha una soluzione in più: la stagione scorsa il tecnico ha (quasi) sempre giocato con un trequartista accanto a Coda, adesso può fare la stessa scelta (con Bonazzoli o De Luca) oppure giocare con due attaccanti di ruolo e scegliere tra i trequartisti che resteranno.

In Uscita

Già, perché in questo ultimo mese di mercato la Cremonese dovrà soprattutto vendere qualcuno del reparto offensivo, perché l’abbondanza è davvero notevole: trequartisti Buonaiuto, Falletti, Johnsen, Vandeputte, Vazquez e Zanimacchia (senza contare Sernicola), attaccanti Afena-Gyan, Bonazzoli, De Luca, Okereke e Tsadjout. E le ipotesi non mancano. Vazquez, pur avendo cominciato bene la preparazione, non ha mai nascosto il desiderio di tornare in Argentina e stavolta potrebbe davvero pensarci. Okereke, rientrato dal Torino, ha richieste da Belgio, Turchia e forse Emirati Arabi, anche se lui vorrebbe tornare in Serie A. Il giovane Afena-Gyan ha bisogno di giocare di più e andrà in prestito all’estero, mentre Falletti ha diverse richieste in B. Senza parlare dei rientranti Bertolacci e Valzania che dovranno trovare una sistemazione altrove.

Gli Altri

Basta arrivi dunque? Calma, la Cremonese cerca la perfezione e quindi un sesto difensore, da qui al 30 agosto, potrebbe anche arrivare. Ha fatto un’ottima impressione il gigante Moretti, appena arrivato dalla Triestina, e in questi giorni viene valutato Cabianca, prelevato dalla Virtus Verona in ottica futura: non è escluso, in caso di arrivo di un elemento esperto, che possa essere girato in prestito per maturare. Ci sono Antov (riscattato dal Monza), Bianchetti, Ravanelli e Lochoshvili, ma non basta. Un ultimo tassello completerà la casella delle entrate. Perché dopo aver perso una finale dei playoff, non si può lasciare nulla di intentato per riprovarci seriamente.