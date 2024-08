Marotta chiama Oaktree: lo prendo dal Manchester United | Tutto pronto per il colpaccio

Via libera dalla proprietà per il colpo dalla Premier League: Marotta adesso ha carta bianca e vola a Manchester.

Il ruolo di presidente non ha certo limitato il raggio d’azione di Giuseppe Marotta. Ds di grande esperienza, sempre nel vivo del calciomercato interista, l’ex Juve è senza dubbio più libero adesso che riveste la nuova carica, ma il confronto con i vertici è sempre più diretto.

Da presidente, in tandem con Ausilio, la filosofia è sempre la stessa. Anche perché ai tempi di Zhang, le mansioni erano praticamente le stesse: pieni poteri, sul mercato e sulla gestione sportiva della squadra. Marotta si sarebbe confrontato più volte con Oaktree, che ha lasciato in mano del presidente nerazzurro tutte le decisioni importanti dal punto di vista tecnico e del mercato.

Gli ultimi obiettivi per il mese conclusivo del calciomercato sarebbero stati concordati tra dirigenza e proprietari, e adesso il via libera definitivo alle strategie potrebbe trasformarsi nel colpo dell’estate. Un colpo dal Manchester United per il reparto difensivo, che sarebbe il vero fiore all’occhiello dell’estate 2024.

Inter, colpo in difesa

Si infiamma l’asse Milano-Manchester. Sul piatto il terzino Wan-Bissaka, ormai ai margini del progetto dei red devils e vicino alla scadenza di contratto. Il giocatore avrebbe espresso preferenza per i nerazzurri, visto che altre offerte in questo momento sarebbero state rifiutate dallo United.

Il numero 29 è dunque il preferito di Marotta e Ausilio per la difesa, reparto che vede ancora alcune lacune da colmare. Prima di affondare il colpo però l’Inter dovrà mettere apposto alcuni tasselli. Come Dumfries, il quale rinnovo è legato anche alle operazioni in entrata.

Inter-Wan-Bissaka, prima il rinnovo di Dumfries

Sulla stessa fascia, quella destra, l’Inter dovrà prima di procedere con la trattativa per Wan-Bissaka, capire come si evolverà il capitolo Dumfries. Il giocatore infatti è in scadenza nel 2025, e il rinnovo di contratto non è ancora stato effettuato nonostante nelle scorse settimane ci siano state delle accelerate. In caso di partenza dell’olandese l’Inter andrebbe dritto sul laterale dello United.

La sua valutazione è di 20 milioni, ma anche il suo contratto con i red devils scade nel 2025. Ecco perché prima i nerazzurri vorrebbero rinnovare Dumfries, che potrebbe portare con una eventuale futura cessione soldi importanti per il mercato, ed evitare il rischio di perderlo a zero a gennaio.