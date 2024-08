Ritorno tra i grandi: Laurientè in Serie A e in Europa League | Ciao ciao Sassuolo

Il Sassuolo perde una delle pedine più importanti della squadra. La retrocessione costa cara: addio al suo fuoriclasse

Non è stato facile per il Sassuolo realizzare il fallimento. La stagione 2024 si è conclusa a Reggio Emilia come peggio non poteva, con la dolorosissima e prima retrocessione della storia dei neroverdi.

Un girone di ritorno assolutamente da dimenticare, con punti buttati di giornata in giornata, infortuni pesanti, e mancanza probabilmente di giusti stimoli, hanno fatto affondare la squadra e un progetto probabilmente al quale ormai non credeva più nessuno, tifosi compresi.

Adesso con l’arrivo in panchina di Fabio Grosso, gli emiliani vogliono ripartire, per tornare subito in Serie A e dimostrare di avere cambiato marcia. Per farlo però il club dovrà prima dire addio a chi non crede nel progetto, e non vuole passare dalla serie cadetta. In Serie B non retrocederanno infatti diversi calciatori, che si stanno già guardando intorno per cercare piazze più ambiziose.

Sassuolo, addio ai talenti con la retrocessione

La retrocessione potrebbe costare veramente cara al Sassuolo, come detto. Intanto c’è da chiarire la situazione Berardi, che come ogni stagione – ma stavolta più concretamente – sembra sul piede di partenza. Il capitano e veterano dei neroverdi però non è l’unico talento che il Sassuolo potrebbe perdere con la Serie B.

Sì, perché i club importanti di Serie A avrebbero messo gli occhi su un altro gioiello. Laurienté, uno dei pochi sufficienti della stagione appena conclusa, pare vicino all’approdo a una squadra di vertice. Il giocatore il prossimo anno vuole giocare in Europa, e nelle prossime ore ci sarà un vertice tra le società come raccontato da Alfredo Pedullà sul suo sito.

Laurienté: cessione necessaria

Una cessione che tutti si aspettavano, quella di Laurienté. Il giocatore infatti non aveva dato l’impressione di volersi sacrificare, e adesso sarebbero arrivando i primi interessamenti concreti per lui. È la Lazio la squadra che si sarebbe fatta sotto per il giocatore.

Il Sassuolo vorrebbe incassare una cifra vicina ai 15 milioni bonus compresi dalla sua cessione, mentre i biancocelesti sarebbero arrivati sempre secondo Alfredo Pedullà a circa 10 milioni. L’ingaggio del giocatore invece, che chiederebbe 1,5 milioni di euro a stagione, non dovrebbe essere un problema. Nei prossimi giorni ci sarà l’incontro decisivo con le società, per portare il francese nella capitale.