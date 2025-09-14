Sudtirol-Palermo, Inzaghi: «La squadra è stata straordinaria, vittoria dedicata ai tifosi»

Al termine della trasferta vittoriosa a Bolzano contro il Südtirol, vinta 2-0, Pippo Inzaghi ha parlato in sala stampa commentando la prestazione dei suoi:

«Sono molto contento, abbiamo fatto una grande gara di lotta. Abbiamo avuto tante occasioni davanti alla porta, ma la squadra è stata straordinaria per la sua voglia di lottare. Era da cinquant’anni che non vincevamo alla prima trasferta, e così da oggi cominciamo a scrivere un altro capitolo di storia di questo club».

Il tecnico ha poi sottolineato la forza dell’avversario: «Per il Südtirol si è trattato della prima sconfitta interna del 2025 e questo la dice lunga sulla forza della mia squadra. Vincere qui non è stato facile, c’è stata battaglia su ogni pallone. C’è stato un periodo del secondo tempo dove il Südtirol ci ha messo in difficoltà ma abbiamo resistito. Se fossimo arrivati a Bolzano a giocare in punta di piedi, sicuramente questa partita non l’avremmo vinta».

Inzaghi ha infine voluto dedicare la vittoria ai tifosi: «Dedichiamo questa vittoria ai tifosi che oggi non sono potuti entrare allo stadio per via del provvedimento di ieri. Credo che questo sia stato un male per lo sport, perché lo sport e soprattutto il calcio ha bisogno dei suoi tifosi».