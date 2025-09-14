Sudtirol-Palermo, Mirri non è entrato al Druso: «Non è giusto penalizzare tutti i tifosi»

Come reso noto dal club rosanero, oggi pomeriggio, in occasione della trasferta del Palermo a Bolzano, il Presidente Dario Mirri ha scelto di non entrare allo Stadio Druso e di seguire la partita dall’area parking. Una decisione presa in segno di solidarietà verso i tifosi e le famiglie palermitane che hanno comunque raggiunto la città per sostenere la squadra.

Mirri ha dichiarato: «La decisione degli Organi competenti è insindacabile, ma sbagliata nei tempi e nei modi. Non è possibile discriminare e penalizzare un popolo intero soltanto per colpire una minoranza di individui che nulla hanno a che vedere con il calcio».

Il gesto del Presidente vuole sottolineare la vicinanza alla tifoseria e la volontà di difendere i diritti dei sostenitori che, nonostante le restrizioni, continuano a seguire la squadra del cuore.