Sudtirol-Palermo, Inzaghi: «È stata una battaglia, Joel è un grande giocatore»

Dopo il successo per 2-0 al Druso contro il Südtirol, Pippo Inzaghi ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del Palermo, commentando la prestazione della sua squadra.

«È una grande vittoria, veramente. Avevo chiesto alla squadra di venire a fare una battaglia. Abbiamo fatto veramente una grande gara di battaglia, di sofferenza, ma ribattendo colpo su colpo. E poi è chiaro che speravo che, facendo battaglia, il nostro talento potesse portarci a vincerla. Siamo contenti. Insomma, il Südtirol nel 2025 non l’ha mai perso. Noi non vincevamo da quasi 50 anni alla prima trasferta. Sono contento che questi ragazzi si siano ritagliati questa grande partita, questa soddisfazione. E poi dedichiamo questa vittoria anche ai nostri tifosi che non sono potuti entrare, che sono stati fantastici, sono venuti in albergo. Hanno chiesto di dedicargli questa vittoria e la squadra, facendo questa gara, penso che li abbia resi orgogliosi», ha dichiarato il tecnico rosanero.

Protagonista assoluto del match è stato Joel Pohjanpalo, autore di una doppietta decisiva. Inzaghi lo ha elogiato senza riserve: «Joel è un grande giocatore. Abbiamo sfruttato un calcio piazzato e poi siamo stati bravi a soffrire tutti insieme, a ribattere colpo su colpo, perché comunque abbiamo avuto con Jasper e Le Douaron palle importanti davanti al portiere per chiuderla. E poi quelli che sono entrati sono stati tutti bravissimi, compreso Antonio Palumbo. Sono molto contento per lui perché ha fatto una grande giocata da fuoriclasse. Joel ha fatto un altro grande gol e ha chiuso la partita. Sarà dura per tutti venire a vincere qui, noi oggi l’abbiamo fatto da squadra vera. Dobbiamo mantenere questa umiltà e pensare già alla prossima».

Sulla prossima sfida contro il Bari, Inzaghi ha aggiunto: «Pensando che ci sarà uno stadio pieno e sperando di rendere nuovamente orgogliosi i nostri tifosi».