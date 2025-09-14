Sudtirol-Palermo, Pohjanpalo: «Doppietta e tre punti, giornata perfetta»

Al termine della vittoria per 2-0 contro il Südtirol allo Stadio Druso, l’attaccante del Palermo Joel Pohjanpalo ha parlato ai microfoni del sito ufficiale della società, commentando la sua prestazione decisiva.

«Sì, è una grande partita, una bella partita. Naturalmente, dopo il mio compleanno ieri, due gol e vincere 2-0 qui è una giornata perfetta. È una partita molto difficile perché il Südtirol in casa è una grande squadra, molto forte fisicamente, ma per tutti gli squadri oggi è un grande complimento», ha dichiarato l’attaccante finlandese.

Pohjanpalo ha voluto anche dedicare la vittoria ai tifosi rosanero che, pur non potendo entrare allo stadio, hanno seguito la squadra fino a Bolzano: «Oggi in hotel prima della partita sono arrivati un centinaio di tifosi, è stata una grande emozione per tutta la squadra. Anche qui allo stadio ho visto 200-300 persone per metà partita, è stata un’emozione incredibile per tutti».

Il bomber del Palermo ha poi parlato del prossimo impegno contro il Bari: «Per me è molto importante continuare a dare. Al momento ho tre partite, sette punti, questa è bella, ma quando arriviamo a casa contro il Bari ci saranno solo tre punti. Per me è importante».