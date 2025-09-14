Sudtirol-Palermo, Pohjanpalo: «Doppietta e tre punti, giornata perfetta»

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 14, 2025

Al termine della vittoria per 2-0 contro il Südtirol allo Stadio Druso, l’attaccante del Palermo Joel Pohjanpalo ha parlato ai microfoni del sito ufficiale della società, commentando la sua prestazione decisiva.

«Sì, è una grande partita, una bella partita. Naturalmente, dopo il mio compleanno ieri, due gol e vincere 2-0 qui è una giornata perfetta. È una partita molto difficile perché il Südtirol in casa è una grande squadra, molto forte fisicamente, ma per tutti gli squadri oggi è un grande complimento», ha dichiarato l’attaccante finlandese.

Pohjanpalo ha voluto anche dedicare la vittoria ai tifosi rosanero che, pur non potendo entrare allo stadio, hanno seguito la squadra fino a Bolzano: «Oggi in hotel prima della partita sono arrivati un centinaio di tifosi, è stata una grande emozione per tutta la squadra. Anche qui allo stadio ho visto 200-300 persone per metà partita, è stata un’emozione incredibile per tutti».

Il bomber del Palermo ha poi parlato del prossimo impegno contro il Bari: «Per me è molto importante continuare a dare. Al momento ho tre partite, sette punti, questa è bella, ma quando arriviamo a casa contro il Bari ci saranno solo tre punti. Per me è importante».

Ultimissime

Athletic Club Palermo, prima storica vittoria in Serie D: battuta la Vigor Lamezia 2-1

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 14, 2025

Sudtirol-Palermo 0-2: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 14, 2025

Sudtirol-Palermo, Merkaj: «Il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 14, 2025

Sudtirol-Palermo, Castori: «Meritavamo il pareggio. Loro bravi in difesa»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 14, 2025

Serie B: Spezia avanti di un gol sull’Empoli all’intervallo

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 14, 2025