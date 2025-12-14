Sudtirol-Bari, pari senza reti al Druso: occasione sprecata. Gli Highlights

BOLZANO – Finisce 0-0 lo scontro diretto a bassa quota tra Sudtirol e Bari al “Druso”, un risultato che lascia soprattutto rimpianti agli ospiti. In superiorità numerica per quasi 70 minuti, la squadra di Vivarini non riesce mai davvero a pungere, sbattendo contro un avversario compatto, concentrato e mai rinunciatario. Un pareggio che muove la classifica ma non risolve i problemi di entrambe, come racconta Alessandro Battini sul Corriere dello Sport.

L’avvio è di marca altoatesina. Dopo 18 minuti il primo vero pericolo è firmato Sudtirol, con Pecorino che di testa impegna Cerofolini. Nella fase centrale del primo tempo i padroni di casa manovrano meglio, mentre il Bari fatica a trovare ritmo e pulizia. Proprio nel momento migliore dei biancorossi, al 23’, Tronchin interviene duramente su Nikolau: l’arbitro, richiamato dal VAR, cambia decisione ed estrae il cartellino rosso. Una svolta potenziale che però resta sterile, come sottolinea Alessandro Battini sulle colonne del Corriere dello Sport.

Alla mezz’ora il Bari prova a scuotersi con Gytkjaer, che di testa sfiora l’angolino. Il Sudtirol risponde poco dopo con una punizione di Casiraghi che genera un batti e ribatti risolto dal tiro dal limite di Zedadka, deviato in angolo da Cerofolini. Al 43’ Moncini schiaccia di testa, ma Adamonis salva il risultato con un grande intervento. Nel finale di tempo sale in cattedra ancora Cerofolini, che allo scadere toglie dall’incrocio una punizione perfetta di Casiraghi, confermandosi decisivo, come evidenzia Alessandro Battini del Corriere dello Sport.

Nella ripresa il Bari prova ad alzare i giri del motore, sfruttando la superiorità numerica, ma il Sudtirol resta sempre ordinato e attento. La partita si mantiene combattuta e a tratti nervosa, senza però grandi occasioni. I pugliesi girano palla ma non trovano il varco giusto, mentre la squadra di Castori gestisce il tempo e le energie. Nel finale i padroni di casa abbassano il baricentro, ma il Bari non trova il guizzo decisivo. Un pareggio che prolunga il digiuno di vittorie del Sudtirol e conferma le difficoltà offensive dei pugliesi, come chiude Alessandro Battini sul Corriere dello Sport.