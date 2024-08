Sky Sport: “Palermo, Joao Pedro svincolato. È un’idea per l’attacco”

Possibile ritorno a Palermo per Joao Pedro. Secondo quanto raccolto da Sky Sport l’ex attaccante del Cagliari è attualmente svincolato e potrebbe indossare nuovamente la maglia rosanero a distanza di tredici anni a parametro zero: reduce dall’esperienza in prestito al Gremio in Brasile, l’ex Cagliari ha appena risolto il contratto con il Fenerbahce in quanto non rientra nei piani di Jose Mourinho. L’ipotesi potrebbe prendere corpo nelle prossime ore.

