Serie B: Venezia avanti a Pescara, vantaggio del Modena contro il Bari. I risultati parziali
Sono appena terminati i primi tempi del Sabato pomeriggio di Serie B. Va al riposo in vantaggio per 1-0 sul Bari il Modena, che sblocca il risultato al 31′ grazie al gol di Gliozzi. Momentaneo vantaggio per Venezia e Frosinone, che dopo il primo parziale sono avanti 0-1 in casa rispettivamente del Pescara e del Padova. Primo tempo senza reti invece nel match tra Juve Stabia e Reggina
Juve Stabia-Reggiana 0-0
Modena-Bari 1-0 (31′ Gliozzi )
Padova-Frosinone 0-1 (37′ Bracaglia)
Pescara-Venezia 0-1 (21′ Adorante)