Serie B: Venezia avanti a Pescara, vantaggio del Modena contro il Bari. I risultati parziali

Sono appena terminati i primi tempi del Sabato pomeriggio di Serie B. Va al riposo in vantaggio per 1-0 sul Bari il Modena, che sblocca il risultato al 31′ grazie al gol di Gliozzi. Momentaneo vantaggio per Venezia e Frosinone, che dopo il primo parziale sono avanti 0-1 in casa rispettivamente del Pescara e del Padova. Primo tempo senza reti invece nel match tra Juve Stabia e Reggina

Juve Stabia-Reggiana 0-0

Modena-Bari 1-0 (31′ Gliozzi )

Padova-Frosinone 0-1 (37′ Bracaglia)

Pescara-Venezia 0-1 (21′ Adorante)