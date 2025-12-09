Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo
Il Comunicato Ufficiale n. 73 della Lega B, diffuso dopo la riunione del Giudice Sportivo Emilio Battaglia del 9 dicembre 2025, certifica tutte le decisioni prese in seguito alla quindicesima giornata di Serie B. Un turno ricco di provvedimenti disciplinari, con richiami severi, ammende, squalifiche e un caso che la Procura Federale dovrà approfondire.
Richiesta di relazione per presunti cori discriminatori in Avellino–Venezia
Il Giudice Sportivo ha chiesto alla Procura Federale una relazione dettagliata — anche tramite i responsabili dell’Ordine pubblico — dopo la denuncia del giocatore del Venezia John Yeboah, che ha riferito di aver ricevuto cori insultanti e discriminatori da parte di alcuni tifosi dell’Avellino.
L’episodio è avvenuto al 47’ del secondo tempo e sarà oggetto di approfondimento formale.
Ammende alle società: Sampdoria multata per 8.000 euro
Nonostante la sospensione delle sanzioni per i casi di materiale pirotecnico introdotto in più stadi (Avellino, Carrarese, Padova, Sampdoria, Venezia, Virtus Entella), il Giudice ha comunque comminato alcune ammende specifiche:
Sampdoria: € 8.000 per otto fumogeni lanciati sul terreno di gioco (5’–8’ pt), con due interruzioni della gara.
Carrarese: € 2.000 per un fumogeno al 3’ pt.
Modena: € 1.500 per un contenitore lanciato al 28’ st.
Spezia: € 1.500 per una bottiglietta lanciata al 43’ st.
Le sanzioni sono state attenuate ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. b del regolamento.
Squalifiche: tre giornate a Charlys Lima Pontes (Reggiana)
Tra i provvedimenti più pesanti spicca la squalifica per tre giornate a:
Lima Pontes (Reggiana): schiaffo a un avversario a gioco fermo (44’ st).
Una giornata di squalifica per:
Meroni (Bari) – doppia ammonizione.
Olzer (Pescara) – fallo grave.
Parodi (Virtus Entella) – doppia ammonizione.
Simulazione in area: Fusi (Padova) squalificato e multato
Il Giudice Sportivo ha inoltre inflitto una giornata di squalifica e € 1.500 di ammenda a:
Fusi (Padova): simulazione di fallo in area di rigore.
Ammoniti, diffidati e nuove sanzioni
Lungo l’elenco dei giocatori ammoniti, diffidati e sanzionati per proteste o comportamento scorretto.
Tra i nomi più rilevanti:
Bereszyński (Palermo) – seconda ammonizione stagionale.
Segre (Palermo) – seconda ammonizione.
Coda (Sampdoria) – prima ammonizione stagionale.
Pellegrini (Empoli) – seconda ammonizione.
Molti giocatori di Sampdoria, Venezia, Cesena, Juve Stabia e Padova raggiungono la quarta sanzione e vengono diffidati.
Allenatori: un turno a Foti (Samp) e Vivarini (Bari)
Il Giudice Sportivo ha fermato:
Foti (Sampdoria) – una giornata e ammonizione per proteste plateali dopo l’espulsione.
Vivarini (Bari) – una giornata per proteste a fine gara.
Dirigenti, medici e operatori sanitari: tre espulsioni
Squalificati per un turno:
Di Cesare (Bari) – proteste nel tunnel.
Caputo (medico del Bari) – critica irrispettosa agli ufficiali di gara.
Biagini (Carrarese) – proteste dalla panchina.
Serie B: i risultati della 15ª giornata
Avellino–Venezia 1-1
Bari–Pescara 1-1
Empoli–Palermo 1-3
Frosinone–Juve Stabia 3-0
Mantova–Reggiana 0-1
Modena–Catanzaro 1-2
Monza–Südtirol 1-1
Padova–Cesena 1-1
Sampdoria–Carrarese 3-2
Virtus Entella–Spezia 0-1