Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo

Il Comunicato Ufficiale n. 73 della Lega B, diffuso dopo la riunione del Giudice Sportivo Emilio Battaglia del 9 dicembre 2025, certifica tutte le decisioni prese in seguito alla quindicesima giornata di Serie B. Un turno ricco di provvedimenti disciplinari, con richiami severi, ammende, squalifiche e un caso che la Procura Federale dovrà approfondire.

Richiesta di relazione per presunti cori discriminatori in Avellino–Venezia

Il Giudice Sportivo ha chiesto alla Procura Federale una relazione dettagliata — anche tramite i responsabili dell’Ordine pubblico — dopo la denuncia del giocatore del Venezia John Yeboah, che ha riferito di aver ricevuto cori insultanti e discriminatori da parte di alcuni tifosi dell’Avellino.

L’episodio è avvenuto al 47’ del secondo tempo e sarà oggetto di approfondimento formale.

Ammende alle società: Sampdoria multata per 8.000 euro

Nonostante la sospensione delle sanzioni per i casi di materiale pirotecnico introdotto in più stadi (Avellino, Carrarese, Padova, Sampdoria, Venezia, Virtus Entella), il Giudice ha comunque comminato alcune ammende specifiche:

Sampdoria: € 8.000 per otto fumogeni lanciati sul terreno di gioco (5’–8’ pt), con due interruzioni della gara.

Carrarese: € 2.000 per un fumogeno al 3’ pt.

Modena: € 1.500 per un contenitore lanciato al 28’ st.

Spezia: € 1.500 per una bottiglietta lanciata al 43’ st.

Le sanzioni sono state attenuate ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. b del regolamento.

Squalifiche: tre giornate a Charlys Lima Pontes (Reggiana)

Tra i provvedimenti più pesanti spicca la squalifica per tre giornate a:

Lima Pontes (Reggiana): schiaffo a un avversario a gioco fermo (44’ st).

Una giornata di squalifica per:

Meroni (Bari) – doppia ammonizione.

Olzer (Pescara) – fallo grave.

Parodi (Virtus Entella) – doppia ammonizione.

Simulazione in area: Fusi (Padova) squalificato e multato

Il Giudice Sportivo ha inoltre inflitto una giornata di squalifica e € 1.500 di ammenda a:

Fusi (Padova): simulazione di fallo in area di rigore.

Ammoniti, diffidati e nuove sanzioni

Lungo l’elenco dei giocatori ammoniti, diffidati e sanzionati per proteste o comportamento scorretto.

Tra i nomi più rilevanti:

Bereszyński (Palermo) – seconda ammonizione stagionale.

Segre (Palermo) – seconda ammonizione.

Coda (Sampdoria) – prima ammonizione stagionale.

Pellegrini (Empoli) – seconda ammonizione.

Molti giocatori di Sampdoria, Venezia, Cesena, Juve Stabia e Padova raggiungono la quarta sanzione e vengono diffidati.

Allenatori: un turno a Foti (Samp) e Vivarini (Bari)

Il Giudice Sportivo ha fermato:

Foti (Sampdoria) – una giornata e ammonizione per proteste plateali dopo l’espulsione.

Vivarini (Bari) – una giornata per proteste a fine gara.

Dirigenti, medici e operatori sanitari: tre espulsioni

Squalificati per un turno:

Di Cesare (Bari) – proteste nel tunnel.

Caputo (medico del Bari) – critica irrispettosa agli ufficiali di gara.

Biagini (Carrarese) – proteste dalla panchina.

Serie B: i risultati della 15ª giornata

Avellino–Venezia 1-1

Bari–Pescara 1-1

Empoli–Palermo 1-3

Frosinone–Juve Stabia 3-0

Mantova–Reggiana 0-1

Modena–Catanzaro 1-2

Monza–Südtirol 1-1

Padova–Cesena 1-1

Sampdoria–Carrarese 3-2

Virtus Entella–Spezia 0-1