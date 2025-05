Serie B, il programma della 38ª giornata: Palermo-Frosinone è già da dentro o fuori

La Serie B si appresta a vivere un altro turno fondamentale nella sua corsa avvincente tra playoff, playout e salvezza. Venerdì 9 maggio, alle ore 20:30, si gioca in contemporanea la 38ª giornata, ma attenzione: non sarà l’ultima del campionato. A causa del rinvio della 34ª giornata, infatti, il calendario prevede un ulteriore turno in programma martedì 13 maggio, con altri verdetti ancora da scrivere.

Tra le partite più attese di venerdì c’è senza dubbio Palermo-Frosinone. Al “Renzo Barbera” i rosanero sono chiamati a una prova d’orgoglio dopo due sconfitte consecutive che hanno complicato la corsa ai playoff. Una vittoria è fondamentale per restare agganciati al treno degli spareggi promozione. Il Frosinone, dal canto suo, ha ancora bisogno di punti per evitare i playout. Sarà un duello ad alta tensione, in uno stadio che si preannuncia bollente.

Il programma completo della 38ª giornata – Venerdì 9 maggio, ore 20:30

Cittadella – Bari

Cosenza – Cesena

Juve Stabia – Reggiana

Mantova – Carrarese

Modena – Brescia

Palermo – Frosinone

Pisa – Südtirol

Sampdoria – Salernitana

Sassuolo – Catanzaro

Spezia – Cremonese

La lotta per i playoff è ancora apertissima: squadre come Catanzaro, Juve Stabia, Palermo e Cesena si giocano le ultime carte per una posizione favorevole, mentre in fondo alla classifica ci sono incroci salvezza da brividi, come Modena-Brescia e Sampdoria-Salernitana.

Tutto è ancora aperto, anche perché la classifica potrà cambiare ancora al termine del recupero della 34ª giornata. Solo allora sarà davvero tempo di bilanci.