Corriere dello Sport: “Cesena-Palermo 2-1. Le pagelle”

Il Cesena torna a sorridere dopo sette partite senza vittorie, e lo fa nel giorno in cui serviva di più: contro un Palermo in calo, che incassa la seconda sconfitta consecutiva e mette a serio rischio la qualificazione ai playoff. Al “Manuzzi” finisce 2-1 per i romagnoli, con i gol di Calò e Saric, mentre per i siciliani il momentaneo pari è firmato da Pierozzi. È il Corriere dello Sport a raccontare il match con i dettagli delle pagelle e le chiavi tattiche della sfida.

Il match: equilibrio spezzato dagli episodi

Partita nervosa, intensa e segnata da tanti episodi. Il primo squillo arriva al 37’ con il gol dell’1-0 firmato da Calò, bravo a inserirsi sul corner e a beffare Audero con un preciso colpo di testa. Il Palermo pareggia sul finale di primo tempo: Pierozzi (voto 6,5) è il più lesto a raccogliere una respinta dopo il rigore sbagliato da Pohjanpalo. Ma a inizio ripresa, Saric (7) trova subito il nuovo vantaggio con una conclusione deviata da Magnani.

Pagelle e giudizi: Klinsmann eroe del match

Nel Cesena brilla su tutti Klinsmann (7,5), autore del rigore parato e di altri interventi decisivi. Bene anche Prestia (7) e Saric (7), mentre faticano Celia (5) e Ceesay (5,5). Tra i rosanero il migliore è Brunori (6,5) subentrato con grinta, insieme a Di Francesco (6,5). Male Pohjanpalo (5), impreciso sotto porta e nervoso, mentre in difesa deludono Magnani e Nikolau (entrambi 5,5).

Il Corriere dello Sport assegna un 6 all’arbitro Aureliano di Bologna, che dirige senza particolari sbavature. La partita si è giocata davanti a 12.080 spettatori, con 915 tifosi del Palermo presenti: molti altri, insieme a una parte della tifoseria del Cesena, sono rimasti fuori dallo stadio in protesta per le restrizioni alle trasferte, in un segno di solidarietà e amicizia storica tra le due tifoserie.

Numeri e statistiche

Marcatori: 37′ pt Calò (C), 50′ pt Pierozzi (P), 1′ st Saric (C)

Ammoniti: Pierozzi, Diakité, Piacentini, Ceesay

Angoli: 6-4 per il Cesena

Recuperi: 6’ per tempo

Incasso: 119.414,41 euro

Designatori presenti in tribuna: Gianluca Rocchi