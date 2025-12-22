Serie B, Giudice Sportivo: ammende e squalifiche dopo la 17ª giornata

Sono stati pubblicati i provvedimenti del Giudice Sportivo relativi alla 17ª giornata del campionato di Serie BKT, disputata tra il 19 e il 21 dicembre 2025. Le decisioni sono state assunte nel corso della riunione del 22 dicembre 2025 dal Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal rappresentante dell’AIA Moreno Frigerio, come riportato nel comunicato ufficiale diffuso a Milano e firmato dal presidente della Lega B Paolo Bedin.

Per quanto riguarda i risultati, il Palermo ha pareggiato 2-2 sul campo dell’Avellino, mentre tra le altre gare di giornata spiccano le vittorie di Catanzaro a Bari, Frosinone contro Spezia, Empoli a Mantova e Venezia a Modena. Pari, tra le altre, in Padova-Sampdoria e Virtus Entella-Südtirol.

Sul fronte disciplinare, il Giudice Sportivo ha preso in esame il comportamento delle tifoserie di Avellino, Mantova, Modena, Padova, Palermo, Pescara, Sampdoria e Venezia, che hanno introdotto e utilizzato materiale pirotecnico nei rispettivi settori. In virtù delle attenuanti previste dall’articolo 29 del Codice di Giustizia Sportiva, non sono stati adottati provvedimenti sanzionatori per tali condotte, salvo alcune eccezioni.

Ammenda di 7.000 euro al Pescara per il lancio di cinque petardi e un fumogeno nel recinto di gioco. Multa di 6.000 euro all’Avellino per il lancio di un petardo e alcuni fumogeni, mentre Catanzaro e Palermo sono stati sanzionati con un’ammenda di 5.000 euro ciascuno per il lancio di petardi durante le rispettive gare.

Per quanto riguarda i calciatori espulsi, una giornata di squalifica è stata inflitta a Simone Bastoni del Cesena e a Salim Diakitè del Palermo, entrambi per doppia ammonizione. Tra i calciatori non espulsi, stop di un turno anche per Mattia Bani del Palermo, già diffidato e ammonito per la quinta volta stagionale.

L’elenco delle ammonizioni è ampio e coinvolge numerosi tesserati, con diverse diffide scattate per il raggiungimento delle soglie previste dal regolamento. Da segnalare, tra le prime ammonizioni, anche quella per Claudio Gomes del Palermo.

Sul fronte delle panchine, una giornata di squalifica e ammonizione per Davide Dionigi, allenatore della Reggiana, espulso per proteste reiterate nei confronti della decisione arbitrale. Ammonizione invece per Paolo Bianco del Monza.

Infine, tra i dirigenti, squalifica di una giornata per Nicola Simonelli della Reggiana, espulso per proteste nel finale di gara, e ammenda di 3.000 euro a Domenico Fracchiolla, sempre della Reggiana, per una critica ritenuta irrispettosa rivolta all’arbitro nello spogliatoio.